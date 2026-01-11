'मुझे गलत तरीके से छुआ और...', इस एक्ट्रेस संग हुई थी घिनौनी हरकत, किया था खुलासा

1/8





एक्ट्रेस हुई गंदी नीयत का शिकर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक कई एक्ट्रेसेस खुलासा कर चुकी हैं वह गंदी हरकतों का शिकार हो चुकी हैं. इनमें से कई तो काफी कम उम्र में लोंगे की गंदी नीयत का शिकार हुई हैं. सिनेमा की दुनिया की एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने इंटरव्यू के दौरान एक बार खुलासा किया था कि वह एक शख्स की घिनौनी हरकत का निशाना बन चुकी है. जब उसने उस शख्स की गलत हरकतों को विरोध किया तो उसने हिंसा करने पर उतारू हो गया. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है और उनके साथ क्या घटना हुई थी.

फातिमा सना शेख मना रहीं 34वां जन्मदिन फातिमा सना शेख का जन्म साल 1992 में 11 जनवरी को हुआ था. फातिमा सना शेख आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं. बताते चलें कि एक्ट्रेस के पिता हिंदू और माता मुस्लिम हैं.

फातिमा सना शेख ने शेयर किया डरावना अनुभव फातिमा सना शेख ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का जिक्र किया था. फातिमा सना शेख ने बताया था, 'एक बार एक शख्स ने मुझे गलत तरीसे टच किया. इसके बाद मैंने उसे मारा.'

फातिमा सना शेख पर आदमी ने उठाया हाथ 'मैंने उस आदमी को मारा तो उसने पलटकर मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई. मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे गलत तरीके से टच किया था लेकिन उस आदमी को मेरे मारने पर गुस्सा आया और उसने मुझे पलटकर मारा.'

फातिमा सना शेख हो गईं सतर्क 'मैं इस घटना के बाद ज्यादा सतर्क हो गई. मुझे समझ में आया कि हमें ये भी सोचना पड़ता है कि ऐसे हालात में किस तरह से रिएक्ट करें. विडंबना देखिए कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें ही प्रतिक्रिया देने के बारे में सोचना पड़ा रहा है.'

फातिमा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया करियर फातिमा सना शेख के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने बतौर चाइल्ड अर्टिस्ट काम करना शुरू किया था. वह 'इश्क', 'चाची 420', 'खूबसूरत' जैसी मूवीज में चाइल्ड अर्टिस्ट के तौर पर नजर आई हैं.

फातिमा सना शेख को फिल्म 'दंगल' से मिली पॉपुलैरिटी फातिमा सना शेख ने की मूवीज में काम किया है लेकिन साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'दंगल' से अच्छी पॉपुलैरिटी मिली है. आमिर खान की इस फिल्म ने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. ये रिकॉर्ड आज भी कायम है.

