आप भी हैं Allu Arjun के जबरा फैन? तो जान लें 'पुष्पा' स्टार से मिलने के ये 42 नियम, 4 शर्तों ने इंटरनेट पर मचाई खलबली

'पुष्पा' स्टार से मिलने के हैं 42 नियम, 4 शर्तों ने इंटरनेट पर मचाई खलबली How To Meet Allu Arjun?: 'पुष्पा 2' की जबरदस्त सफलता के बाद साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं और उनके फैंस देश के कोने-कोने तक फैले हुए हैं. लेकिन अगर आप एक्टर के जबरा फैन हैं और उनसे मिलने के ख्वाब देखते हैं, तो अल्लु अर्जुन (Allu Arjun Se Kaise Mil Sakte Hain?) से कैसे मिल सकते हैं इसके बारे में पहले जरूर मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्टर से मिलना इतना आसान नहीं है.

आप भी हैं Allu Arjun के जबरा फैन? बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा के सितारे सभी की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, लेकिन हाल ही में अल्लू अर्जुन के सुरक्षा नियमों से जुड़ी कुछ ऐसी खबर सामने आई है, जिसने तहलका मचा दिया है.

Allu Arjun को लेकर हो रहा ये दावा दरअसल, इन खबरों में दावा किया जा रहा है कि, अल्लू अर्जुन से मुलाकात करने के लिए 42 कड़े और अजीब नियमों की एक लंबी लिस्ट का पालन करना पड़ता है. हैरानी की बात ये नहीं है कि नियम 42 हैं, बल्कि इन सबमें 4 ऐसी शर्तें भी शामिल हैं जिन्हें सुनकर जबरा फैन का भी दिमाग चकरा जाएगा.

एक्टर से मिलने के लिए फॉलो करने होते हैं 42 नियम सोशल मीडिया पर इन दिनों रॉयल एनफील्ड की पूर्व ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट कावेरी बरुआ का एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि, अल्लू अर्जुन से मिलने से पहले उन्हें उनकी टीम से 42 रूल्स की एक लिस्ट मिली थी.

अल्लू अर्जुन से मिलने की 4 शर्तें कावेरी बरुआ ने बताया कि, एक्टर से मिलना इतना आसान नहीं है और सबसे चौंकाने वाले नियमों में से एक ये है कि मीडियाकर्मी अल्लू अर्जुन की आंखों में सीधे नहं देख सकते हैं. उनसे हाथ नहीं मिला सकते और फिजिकली दूरी बनाए रखना जरूरी है.

एक नहीं अल्लू अर्जुन के हैं कई मैनेजर इसके अलावा अल्लू अर्जुन से मिलने के दौरान किसी भी तरह का शोर या हलचल नहीं करना होता. उन्होंने पॉडकास्ट में ये भी बताया कि, अल्लू अर्जुन की टीम में एक नहीं बल्कि कई मैनेजर हैं और वो इन्श्योर करते हैं कि उन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. हालांकि, कावेरी ने बाकी नियमों के बारे में बताने से मना कर दिया.

अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म कौन सी थी? आपको बता दें कि, अल्लू अर्जुन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1985 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. वहीं बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म 'गंगोत्री' थी, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी. इसमें एक्टर के अपोजिट तमन्ना भाटिया नजर आई थीं और ये मूवी सुपरहिट रही थी.

