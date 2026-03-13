New OTT Releases: इस हफ्ते OTT में गर्दा काटेंगी ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, उड़ जाएगी आपकी रातों की नींद

1/8





इस हफ्ते OTT में गर्दा काटेंगी ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज एक जमाना था जब लोग शुक्रवार को सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होने का इंतजार करते थे. हालांकि समय के साथ चीजें बदल गई हैं. अब तो हर शुक्रवार को ओटीटी पर कुछ नई सीरीज और फिल्में रिलीज की जाती हैं. यही वजह है जो फैंस को अब शुक्रवार का बेसब्री से इंतजार होता है. ये हफ्ता भी ओटीटी लवर्स के लिए खास होने वाला है. इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, जी5, ओटीटी प्ले, प्राइम वीडियो और जियो हॉट स्टार पर कई सीरीज और फिल्में दस्तक देने वाली हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन फिल्मों और सीरीज के बारे में बताने वाले हैं. इस लिस्ट को देखकर आप फटाफट अपना फोन लेकर बैठने वाले हैं.

एस्पिरेंट्स सीजन 3 भी मचाएगा धमाल प्राइम वीडियो की सीरीज एस्पिरेंट्स सीजन 3 दस्तक दे चुकी है. इस सीरीज के पहले पार्टमें दिखाया गया था कि कैसे मुखर्जी नगर में पढ़ने वाला एक लड़का आईएश बन जाता है. अब जब वो ये कुर्सी हासिल कर चुका है, तो उसकी जिंदगी में अब बड़े बड़े चैलेंज सामने आ रहे हैं. सीजन 3 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है. ये सीरीज 13 मार्च यानी आज रिलीज हो गई है.

द ताज स्टोरी देखकर चकराएगा आपका दिमाग 'द ताज स्टोरी' को साल 2025 में रिलीज किया गया था. इस फिल्म में परेश रावल ने एक गाइड का किरदार निभाया है जो कि ताजमहल के नीचे बने कमरों की छानबीन करने पहुंच जाता है. ये फिल्म भी आज से OTTplay Premium पर देखी जा सकती है.

तो कहां देखें भरथा महासयुलाकु विग्न्यप्ति फिल्म भरथा महासयुलाकु विग्न्यप्ति एक तेलुगू रोमांटिक ड्रामा है जिसमें रवि तेजा और आशिकारंगनाथ ने काम किया है. ये फिल्म दो औरतों के बीच फंसे एक आदमी की कहानी है जो कि हैदराबाद में रहता है. ये फिल्म 13 मार्च को OTTplay Premium पर दस्तक देगी.

फिल्म 'जूटोपिया 2' भी करेगी आपका मनोरंजन फिल्म 'जूटोपिया 2' के जरिए जूडी हॉप्स और निक वाइल्ड फिर से लौट रहे हैं. 26 नवंबर, 2025 को ये फिल्म रिलीज की गई थी. अब जाकर फिल्म 'जूटोपिया 2' को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है.

फंकी भी देने वाली है नेटफ्लिक्स पर दस्तक KV अनुदीप की कॉमेडी फिल्म फंकी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में विश्वक सेन और कायादु लोहार जैसे तेलुगु स्टार्स ने काम किया है. ये एक एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जो आपको जरूर पसंद आएगी.

लैंडलॉर्ड भी लगी है लाइन में लैंडलॉर्ड एक पीरियड एक्श फिल्म है जिसे कन्नड़ भाषा में बनाया गया है. इस फिल्म में दुनिया विजय ने अहम किरदार निभाया है और डायरेक्ट भी किया है. फिल्म में 1980s–90 में रुलर कर्नाटक में हुए दंगों को दिखाया गया है. ये फिल्म आज से आप जी5 में देख सकते हैं.

