Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' समेत ये मूवीज-सीरीज फ्राइडे को ओटीटी पर हुईं रिलीज, वीकेंड पर करें एंजॉय

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ओटीटी पर शुक्रवार को रिलीज हुईं ये मूवीज और सीरीज सिनेमाघरों में इन दिनों बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' और साउथ फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' लगी है. ये दोनों मूवीज लोगों का जमकर मनोरंजन कर रही हैं. लेकिन अगर आप घर बैठकर मनोरंजन करना चाहते हैं तो 20 मार्च यानी शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई मूवीज और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. ओटीटी पर इनका बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा था. 20 मार्च यानी आज से बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर 2' से लेकर हॉलीवुड फिल्म 'पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन' तक ओटीटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

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फिल्म बॉर्डर 2 बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च रिलीज हो गई है. ओटीटी पर आने से पहले ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अच्छा कलेक्शन किया था.

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वेब सीरीज चिरैया बॉलीवुड स्टार्स दिव्या दत्ता और संजय मिश्रा की वेब सीरीज 'चिरैया' 20 मार्च को ओटीटी जियो हॉटस्टार रिलीज हो चुकी है. इस वेब सीरीज की कहानी काफी इमोशनल है.

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फिल्म सीता पयानम साउथ फिल्म 'सीता पयानम' 20 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर रिलीज हो चुकी है. साउथ सिनेमा की ये फिल्म 14 फरवरी को बड़े पर्दे पर आई थी और लोगों ने इसे पसंद किया था.

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फिल्म जटाधारा सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'जटाधारा' जी5 पर 20 मार्च रिलीज हो चुकी है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में आस्था और तर्क के बीच टकराव की कहानी है. ये फिल्म साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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फिल्म वलावारा कन्नड़ फिल्म 'वलावारा' 20 मार्च को ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को सन नेक्स्ट पर देखा जा सकता है. इस फिल्म में भेदभाव और गरीबी जैसे कई संवेदनशील मुद्दों को दिखाया गया है.

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वेब सीरीज कासरगोड एम्बेसी साउथ की क्राइम वेब सीरीज 'कासरगोड एम्बेसी' की कहानी काफी रोमांचक है. इस मलयालम वेब सीरीज को 20 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड हैं.

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