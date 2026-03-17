सभ्य समाज में सुनने लायक नहीं है ये 7 गाने, जब मशहूर गीतकारों की कलम से निकले डर्टी लिरिक्स तो मच गया बवाल

जब मशहूर गीतकारों की कलम से निकले डर्टी लिरिक्स तो मच गया बवाल
Bollywood Most Vulgar 7 Songs: पहले रैपर बादशाह का 'टटीरी' गाना और अब नोरा फतेही का नया गाना 'सरके चुनर तेरी' एक के बाद एक इन दिनों अश्लील शब्दों वाले गाने रिलीज हो रहे हैं, जिसे लेकर अब पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया है. नोरा फतेही और संजय दत्त के इस वल्गर गाने ने तो अश्लीलता की सारे हदें ही पार दी और नौबत ये आ गई कि, इस गाने को बैन करने की मांग उठने लगी. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब ऐसे डबल मीनिंग लिरिक्स वाले गाने रिलीज हुए हैं और उन पर विवाद हो रहा हो. इसके पहले भी कई ऐसे गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें सभ्य समाज में सरेआम सुनना पाप है.