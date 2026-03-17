सभ्य समाज में सुनने लायक नहीं है ये 7 गाने, जब मशहूर गीतकारों की कलम से निकले डर्टी लिरिक्स तो मच गया बवाल

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जब मशहूर गीतकारों की कलम से निकले डर्टी लिरिक्स तो मच गया बवाल Bollywood Most Vulgar 7 Songs: पहले रैपर बादशाह का 'टटीरी' गाना और अब नोरा फतेही का नया गाना 'सरके चुनर तेरी' एक के बाद एक इन दिनों अश्लील शब्दों वाले गाने रिलीज हो रहे हैं, जिसे लेकर अब पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया है. नोरा फतेही और संजय दत्त के इस वल्गर गाने ने तो अश्लीलता की सारे हदें ही पार दी और नौबत ये आ गई कि, इस गाने को बैन करने की मांग उठने लगी. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब ऐसे डबल मीनिंग लिरिक्स वाले गाने रिलीज हुए हैं और उन पर विवाद हो रहा हो. इसके पहले भी कई ऐसे गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें सभ्य समाज में सरेआम सुनना पाप है.

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आनंद बख्शी के इस गाने पर मचा था बवाल संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'खलनायक' का गाना 'चोली के पीछे क्या है' के बोल भी डबल मीनिंग थे, जिसे लेकर खूब विरोध हुआ था. इस गाने को मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा था. हालांकि, आज भी ये गाना शादी पार्टियों में खूब बजाया जाता है.

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'रोजा' का ये गाना है बेहद बोल्ड फिल्म 'रोजा' का गाना 'रुक्मिणी रुक्मिणी शादी के बाद क्या-क्या हुआ' को लेकर भी काफी विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें कई ऐसी लाइन्स थीं जो सुहागरात की तरफ इशारा करता था और उस दौर के हिसाब से ये काफी बोल्ड थी. इस गाने को काफी समय के लिए दूरदर्शन पर बैन रहा था. हालांकि, पीके मिश्रा के लिखे इस गाने को सेंसर बोर्ड ने तर्क देते हुए कहा था कि, भारतीय शादियों में इस तरह की हंसी-मजाक की रस्में आम हैं.

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बॉलीवुड का बेहद अश्लील है ये गाना साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'अमानत' के गाने 'दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है, क्या बुरा है जो उसका नाम लेती है' को लेकर भी खूब विवाद हुआ था. आज भी ये गाना डबल मीनिंग और अश्लील गानों में गिना जाता है. हालांकि, अनवर सागर द्वारा लिखा गया ये गाना आज भी यूट्यूब पर मौजूद है.

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भूलकर भी सरेआम न सुने अनिल कपूर का ये गाना अनिल कपूर, जुही चावला और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म 'अंदाज' का गाना 'खड़ा है खड़ा है' (Khada Hai Khada Hai) भी अश्लील लिरिक्स को लेकर विवादों में खूब रहा है. इंदीवर के लिखे इस गाने पर आज भी खूब मीम्स बनते हैं.

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गोविंदा और करिश्मा के गाने का भी हो चुका है विरोध गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म 'राजा बाबू' का गाना 'सरकाय लेयो खटिया जाड़ा लगे' (Sarkay Leo Khatiya Jada Lage) जब रिलीज हुआ था, तब इस गाने के बोल को लेकर खूब विवाद हुआ था. गीतकार समीर द्वारा लिखे इस गाने के डांस स्टेप्स को भी लोगों ने भड़काऊ और वल्गर बताया था. हालांकि, आज ये गाना खूब सुना जाता है.

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विवाद के बाद बदले गए इस गाने के बोल 'ईना मीना डीका' फिल्म का पॉपुलर गाना 'सैंया के साथ मड़ैया में' (Saiya Ke Sath Madhaiya Mein) के रिलीज पर इसके बोल को लेकर काफी आलोचना हुई थी. समीर द्वारा लिखे इस गाने के बोल शुरुआत में 'सैंया के साथ मड़ैया में, बड़ा मजा आए रजैया में' था जिसे विवाद के बाद बदलकर लड़ैया कर दिया गया था.

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