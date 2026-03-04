अपने फैंस को सदमा देकर Gaurav Khanna संग होली खेलने निकलीं Akanksha Chamola, कैमरे के सामने हुईं बेकाबू

आकांक्षा चामोला ने खेली गौरव खन्ना के साथ होली
बिग बॉस खत्म होने के बाद से ही गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला उनसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई हैं. हाल ही में आकांक्षा चामोला ने टीवी की दुनिया में फिर से कमबैक किया है. कमबैक होते ही आकांक्षा चामोला लगातार तरह तरह के बयान दे रही हैं. इसी बीच आकांक्षा चामोला अपने पति गौरव खन्ना के साथ होली खेलने निकल गई है. बीती शाम आकांक्षा चामोला ने अपने होली सेलिब्रेशन्स की कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. इस दौरा आकांक्षा चामोला मस्ती के पूरे मूड में नजर आई. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना की ये हॉट और रोमांटिक तस्वीरें दिखाने वाले हैं.