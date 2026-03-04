अपने फैंस को सदमा देकर Gaurav Khanna संग होली खेलने निकलीं Akanksha Chamola, कैमरे के सामने हुईं बेकाबू

1/9





आकांक्षा चामोला ने खेली गौरव खन्ना के साथ होली बिग बॉस खत्म होने के बाद से ही गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला उनसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई हैं. हाल ही में आकांक्षा चामोला ने टीवी की दुनिया में फिर से कमबैक किया है. कमबैक होते ही आकांक्षा चामोला लगातार तरह तरह के बयान दे रही हैं. इसी बीच आकांक्षा चामोला अपने पति गौरव खन्ना के साथ होली खेलने निकल गई है. बीती शाम आकांक्षा चामोला ने अपने होली सेलिब्रेशन्स की कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. इस दौरा आकांक्षा चामोला मस्ती के पूरे मूड में नजर आई. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना की ये हॉट और रोमांटिक तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

2/9





आकांक्षा चामोला ने किया गौरव खन्ना को किस होली का रंग खेलते खेलते आकांक्षा चामोला ने सबके सामने गौरव खन्ना को किस कर डाला. अपने पति को एडल्ट वाली किस्सी देकर आकांक्षा चामोला काफी खुश नजर आईं.

3/9





आकांक्षा चामोला ने दिखाया अपना हॉट अवतार होली खेलने के लिए आकांक्षा चामोला सफेद रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहनकर पहुंची थीं. खुद को रंग से बचाने के लिए आकांक्षा चामोला ने आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाया था.

4/9





आकांक्षा चामोला की तस्वीरें हुईं वायरल अब सोशल मीडिया पर आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस को आकांक्षा चामोला का ये रोमांटिक अंदाज खूब पसंद आ रहा है.

5/9





आकांक्षा चामोला ने लुटाया गौरव खन्ना पर प्यार मौका मिलते ही आकांक्षा चामोला ने गौरव खन्ना के साथ खूब पोज दिए. कहा गलत नहीं होगा कि सालों बीत जाने के बाद भी आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के रोमांस में कमी नहीं आई है.

6/9





आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के फैंस हुए पागल आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना की तस्वीरें देखकर तो फैंस भी पागल हो गए हैं. फैंस का कहना है कि आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना को समय समय पर सबको ऐसी डोज देते रहना चाहिए.

7/9





आकांक्षा ने हाल ही में दिया था कास्टिंग काउच को लेकर बयान अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आकांक्षा चामोला ने कास्टिंग काउच को लेकर बयान दिया था. आकांक्षा चामोला ने दावा किया था कि लोग पहली मिटिंग में ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल देते हैं.

8/9





बहुत बेबाक हैं आकांक्षा चामोला आकांक्षा चामोला बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हैं. यही वजह है जो बयान देकर आकांक्षा चामोला कई बार फंस चुकी हैं. आकांक्षा चामोला ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने गौरव खन्ना से पूछे बिना ही इंटीमेट सीन्स देने के लिए हां बोल दी थी.

9/9



