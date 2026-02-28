'आपको सर्विस तो देनी होगी...' कास्टिंग काउच को लेकर ये क्या बोल गईं आकांक्षा चामोला, सुनकर गौरव खन्ना को भी लगेगा सदमा

कास्टिंग काउच को लेकर ये क्या बोल गईं आकांक्षा चामोला
टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला ने हाल ही में अपना शानदार कमबैक किया है. हालांकि वापस आने के बाद से ही आकांक्षा चामोला लोगों के निशाने पर हैं. आकांक्षा चामोला कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जिसी वजह से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है. यही वजह है जो हालही में आकांक्षा चामोला ने फैंस के सामने सफाई पेश की थी. इसी बीच आकांक्षा चामोला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. आकांक्षा चामोला ने इस बार कास्टिंग काउच के बारे में बात करके सबको सदमा दे दिया है. चलिए जानते हैं कि आकांक्षा चामोला ने कास्टिंग काउच को लेकर क्या बयान दिया है.