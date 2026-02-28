'आपको सर्विस तो देनी होगी...' कास्टिंग काउच को लेकर ये क्या बोल गईं आकांक्षा चामोला, सुनकर गौरव खन्ना को भी लगेगा सदमा

1/8





कास्टिंग काउच को लेकर ये क्या बोल गईं आकांक्षा चामोला टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला ने हाल ही में अपना शानदार कमबैक किया है. हालांकि वापस आने के बाद से ही आकांक्षा चामोला लोगों के निशाने पर हैं. आकांक्षा चामोला कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जिसी वजह से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है. यही वजह है जो हालही में आकांक्षा चामोला ने फैंस के सामने सफाई पेश की थी. इसी बीच आकांक्षा चामोला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. आकांक्षा चामोला ने इस बार कास्टिंग काउच के बारे में बात करके सबको सदमा दे दिया है. चलिए जानते हैं कि आकांक्षा चामोला ने कास्टिंग काउच को लेकर क्या बयान दिया है.

2/8





बॉलीवुडवालों पर भड़कीं आकांक्षा चामोला आकांक्षा चामोला ने कहा बॉलीवुड में जमकर कास्टिंग काउच होता है. हालांकि टीवी की दुनिया में ऐसा नहीं है. टीवी में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है, यहां कास्टिंग काउच जल्दी से नहीं होता.

3/8





आकांक्षा चामोला ने किया गॉडफादर का जिक्र आकांक्षा चामोला ने आगे कहा अगर आपके साथ कास्टिंग काउच जैसी चीज हो रही है, मतलब साफ है कि आपका कोई गॉडफादर नहीं है. अगर आपके सिर पर किसी का हाथ नहीं है तो लोग हदें पार करने में देर नहीं लगाते.

Advertisement

4/8





आकांक्षा चामोला ने खोली पोल आकांक्षा चामोला ने आगे कहा, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि पहली ही मिटिंग में कस्टिंग काउच के बारे में बात करने लग जाते हैं. बोलते हैं हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं. हम तो हमेशा से ऐसे ही काम देते हैं.

5/8





आकांक्षा चामोला ने लगाई सबकी क्लास आगे आकांक्षा चामोला ने कहा, ये लोग बहुत स्ट्रैट फॉरवर्ड होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आपको बताया जाएगा कि आपको इस शख्स को सर्विस देनी होगी.

6/8





आकांक्षा चामोला ने आगे दिया बड़ा बयान आकांक्षा चामोला ने बताया कि इन लोगों को बात करते हुए शर्म नहीं आती है. ये लोग बोलते हैं कि आपको ये रोल पाने के लिए अपना बेस्ट देना होगा. ये बात मुझे बहुत घटिया लगती है.

Advertisement

7/8





आकांक्षा ने दिया फैंस को सदमा आकांक्षा चामोला ने ये बयान देकर हंगामा मचा दिया है. आकांक्षा चामोला का ये बयान इस बात का सबूत है कि लग किस तरह से स्टार बने के चक्कर में कास्टिंग काउच के झमेले में फंस जाते हैं.

8/8



