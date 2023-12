अनुपमा का सिरदर्द बने ये 5 हिट टीवी शोज

These Five Serials Are A Threat To Anupama In TRP: टीवी सीरियल 'अनुपमा' में रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस सीरियल को टेलीकास्ट होते हुए तीन साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है। रुपाली गांगुली के सीरियल ने टीआरपी में तेजी से अपनी जगह बनाई थी। ये शो लंबे समय तक पहले नंबर पर बना रहा, लेकिन अब अनुपमा की टीआरपी लगातार गिर रही है। आइए आपको बताते हैं कि टीआरपी की लिस्ट में अनुपमा के लिए अब कौन-कौन से सीरियल सिरदर्द बने हुए हैं।