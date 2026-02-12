कभी धर्म तो कभी जाति..., 'घुसखोर पंडत' से पहले OTT की इन सीरीज-मूवीज पर हुआ भयंकर बवाल

इन वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर हुआ विवाद
बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घुसखोर पंडत' का अनाउंस होते ही विवादों में घिर गई. इसके टाइटल पर लोगों को आपत्ति हुई और देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. इस फिल्म का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी नाराजगी जाहिर की है. डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म 'घुसखोर पंडत' को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी समाज के एक वर्ग क्यों बदनाम किया जा रहा है. ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म और वेब सीरीज में धर्म और जाति से लेकर कई विवादित कंटेंट दिखाने पर हंगामा हुआ है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'घुसखोर पंडत' से पहले किन मूवीज और वेब सीरीज को लेकर विवाद हुआ है.