कभी धर्म तो कभी जाति..., 'घुसखोर पंडत' से पहले OTT की इन सीरीज-मूवीज पर हुआ भयंकर बवाल

इन वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर हुआ विवाद बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घुसखोर पंडत' का अनाउंस होते ही विवादों में घिर गई. इसके टाइटल पर लोगों को आपत्ति हुई और देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. इस फिल्म का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी नाराजगी जाहिर की है. डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म 'घुसखोर पंडत' को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी समाज के एक वर्ग क्यों बदनाम किया जा रहा है. ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म और वेब सीरीज में धर्म और जाति से लेकर कई विवादित कंटेंट दिखाने पर हंगामा हुआ है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'घुसखोर पंडत' से पहले किन मूवीज और वेब सीरीज को लेकर विवाद हुआ है.

'घुसखोर पंडत' नेटफ्लिक्स की फिल्म 'घुसखोर पंडत' को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है. यहां तक कि मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने टीजर और प्रमोशनल कंटेंट हटा दिया है. इसके साथ ही मेकर्स का कहना है कि वह इसका टाइटल बदलेंगे.

'तांडव' वेब सीरीज 'तांडव' कई बड़े स्टार्स नजर आए थे और प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. वेब सीरीज 'तांडव' पर हिंदू देवताओं के अपमान और हिंदू धर्म की भावनाएं करने का आरोप लगा था. इसे बैन करने की जोर से मांग उठी थी.

'आईसी 814: द कंधार हाइजैक' नेटफ्लिक्स की सीरीज सीरीज 'आईसी 814: द कंधार हाइजैक' में हाईजैकर्स के नाम पर विवाद हुआ था. इनके नाम 'भोला' और 'शंकर' थे. इसको लेकर आईबी मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड की क्लास लगाई थी.

'ग्रहण' वेब सीरीज 'ग्रहण' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वेब सीरीज को लेकर काफी हंगामा हुआ था. वेब सीरीज 'ग्रहण' पर 1984 के दंगों के सिख कैरेक्टर को गलत तरह से दिखाने का और इस पंथ को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था.

'कोड-एम' जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज 'कोड एम' के कुछ कंटेंट को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं. वेब सीरीज 'कोड एम' में पर आरोप लगा था कि इसमें सेना और राष्ट-विरोधी कंटेंट दिखाया गया है.

