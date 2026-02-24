'पूरी छूट दी...', Madhuri Dixit संग गोविंद नामदेव ने कैसे शूट किया रेप सीन? अभिनेता ने सालों बाद बताया एक्ट्रेस का हाल

1/8





माधुरी दीक्षित संग गोविंद नामदेव ने कैसे शूट किया रेप सीन? Govind Namdev On Working With Madhuri Dixit: बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोविंद नामदेव का नाम पॉपुलर विलेन हैं. अभिनेता ने कई फिल्मों में अपनी खूंखार एक्टिंग से हर किसी को इंप्रेस किया है. उन्होंने फिल्म प्रेम ग्रंथ में माधुरी दीक्षित के साथ भी काम किया और उनका एक सीन हर किसी का ध्यान खींचने वाला बना. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने एक रेप सीन शूट किया. सीन में गोविंद नामदेव माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखे. अब सालों बाद गोविंद नामदेव ने इस सीन के बारे में बात की है. उन्होंने बताया है कि इस सीन के समय माधुरी दीक्षित का कैसा रिएक्शन था?

किस फिल्म में माधुरी दीक्षित और गोविंद नामदेव का रेप सीन गोविंद नामदेव ने द लल्लनटॉप से खास बातचीत की, जिसमें एक्टर ने माधुरी दीक्षित के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब ये सीन शूट किया जाना था तह वह काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे.

माधुरी दीक्षित संग काम करने पर गोविंद नामदेव ने किया रिएक्ट गोविंद नामदेव ने माधुरी दीक्षित संग फिल्माए उस सीन पर कहा, 'मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था क्योंकि वो उस वक्त नंबर 1 हीरोइन थीं और मैंने शुरू ही किया था. मुझे डर लग रहा था कि वो सीन पर किस तरह रिएक्ट करेंगी. मैं तब एकदम नया था.'

माधुरी दीक्षित और गोविंद नामदेव की फिल्म इसके आगे एक्टर ने कहा कि उस सीन में बहुत सारे सीक्वेंस थे. फाइटिंग से लेकर एक्ट्रेस के पीछे दोड़ने तक... सब कुछ था और इसी वजह से मैं उनको कंफर्टेबल करना चाहता था और इसी वजह से मैंने उन्हें अपने बारे में बताना शुरू कर दिया. मैंने उन्हें अपने नाटक के बारे में बताया

माधुरी दीक्षित को इंप्रेस करने में लगे थे गोविंद नामदेव गोविंद नामदेव ने आगे बताया कि मैं ये इसलिए भी कर रहा था ताकि वह मेरी इज्जत करें. मेरा मानना था कि मेरे करियर के बारे में जानकर वह मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगी. मैं उनकी इस चीज में तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे नंबर एक एक्ट्रेस होने का एहसास कभी नहीं दिलाया.

गोविंद नामदेव को माधुरी दीक्षित से मिली थी पूरी छूट अभिनेता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब मैं उनके साथ वो सीन शूट कर रहा था तब उन्हें मुझे पानी में लेकर बैठना था पकड़ना था. मैंने उस सीन से पहले सॉरी कह दिया था और फिर उन्होंने कोई बात नहीं कहा था. उन्होंने कहा था, जैसा फील करो वैसा करो.' इतनी ओपनली छूट दी थी.

गोविंद नामदेव ने की माधुरी दीक्षित की तारीफ माधुरी दीक्षित के बारे में गोविंद नामदेव ने कहा कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बनते हैं. मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूं. ऐसे सीन में क्या क्या नहीं होता. आप कहां टच कर रहे हैं और कहां हो जाता है. कई बार तो चोट भी लग जाती है, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना.

