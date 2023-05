दूसरों के पति पर लट्टू हो गई थीं TV की ये 9 वैंप, अपना बनाने के लिए कर बैठी सारी हदें पार TV Vamps Try To Snatch Other's Husband: टीवी की कई वैंप ऐसी हैं जिन्होंने दूसरे के पति पर डोरे डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उन वैंप्स ने दूसरों के पति को हथियाने के लिए सारी हदें तक पार कर दीं। इस लिस्ट में 'अनुपमा' की माया से लेकर 'गुम है किसी के प्यार में' की पत्रलेखा तक शामिल है।