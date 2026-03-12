पहले रॉयल वेडिंग में करोड़ों रुपये का खर्चा फिर तलाक, हंसिका-सोहेल समेत इन स्टार्स ने शादी के कुछ साल बाद ही खत्म किया रिश्ता

1/7





इन स्टार्स ने शादी के कुछ साल बाद ले लिया तलाक एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनके पति सोहेल कथूरिया ने शादी के तीन साल बाद अलग होने का फैसला किया है. दोनों के रिश्ते टूटने पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस का झटका लगा. हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया ने प्रेम विवाह किया था तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है. आइए जानते हैं कि हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया के अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किन सितारों ने शादी के कुछ साल बाद तलाक ले लिया था या अलग हो गए थे.

हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया ने साल 2022 में 4 दिसंबर को शादी की थी. दोनों ने जयपुर में शादी की थी. सोहेल और हंसिका ने साल 2026 में तलाक ले लिया था.

करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट एक्टर करण सिंह ग्रोवर और एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में शादी की थी. दोनों स्टार्स को काम के दौरान प्यार हुआ था. करण और जेनिफर ने साल 2014 में तलाक ले लिया था.

अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन के साथ की थी. दोनों का रिश्ता सिर्फ चार 4 साल चला. अनुराग और कल्कि ने साल 2011 में शादी की और 2015 में तलाक ले लिया था.

हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने साल 2020 में शादी की थी. दोनों ने दो बार शादी की और उनका एक बेटा है. हार्दिक और नताशा ने साल 2024 में तलाक ले लिया.

कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शौरी कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शौरी की शादी सिर्फ 4 साल चली. दोनों ने साल 2011 में शादी की और साल 2015 में तलाक ले लिया. कोंकणा और रणवीर का एक बेटा है.

