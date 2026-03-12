पहले रॉयल वेडिंग में करोड़ों रुपये का खर्चा फिर तलाक, हंसिका-सोहेल समेत इन स्टार्स ने शादी के कुछ साल बाद ही खत्म किया रिश्ता

इन स्टार्स ने शादी के कुछ साल बाद ले लिया तलाक
एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनके पति सोहेल कथूरिया ने शादी के तीन साल बाद अलग होने का फैसला किया है. दोनों के रिश्ते टूटने पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस का झटका लगा. हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया ने प्रेम विवाह किया था तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है. आइए जानते हैं कि हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया के अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किन सितारों ने शादी के कुछ साल बाद तलाक ले लिया था या अलग हो गए थे.