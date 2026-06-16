Mithun Chakraborty: एक्टर बनने से पहले क्या थे मिथुन चक्रवर्ती? करते थे ये खतरनाक काम, सच जानकर रह जाएंगे सन्न!

एक्टर बनने से पहले क्या थे मिथुन चक्रवर्ती?

Happy Birthday Mithun Chakraborty: बॉलीवुड इंडस्ट्री और फैंस के बीच 'डिस्को डांसर' के नाम से मशहूर दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. उन्होंने अपने डांस और बेजोड़ एक्टिंग से सिनेमा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया. एक्टर ने अपने करियर में हिंदी, बंगाली, ओड़िया, भोजपुरी और तमिल जैसी कई अलग-अलग भाषाओं की 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और दर्शकों के दिलों पर राज किया है. आज 16 जून को मिथुन दा अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर आइए नजर उनकी लाइफ से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प, अनसुने और हैरान कर देने वाले किस्सों पर डालते हैं, जिन्हें उनके कई बड़े फैंस भी शायद ही जानते होंगे.