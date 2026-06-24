जोर जबरदस्ती, धोखा और मिसकैरेज... जब भोजपुरी एक्ट्रेस ने किया इस स्टारकिड का जीना हराम, शादी के मंडप तक किया था पीछा

जब भोजपुरी एक्ट्रेस ने किया इस स्टारकिड का जीना हराम

बॉलीवुड के बहुत से स्टारकिड्स विवादों में फंस गए हैं. अपनी पर्सनल लाइफ के चलते ये लोग जनता के निशाने पर आ गए थे, साथ में इमेज बर्बाद हो गई वो अलग... अपनी इस रिपोर्ट में भी हम एक ऐसे ही स्टारकिड के बारे में बात करने वाले हैं. एक भोजपुरी अदाकारा को डेट करके एक स्टारकिड फंस गया था. हाल ये हो गया कि ये हसीना इस स्टाररिड की शादी के मंडप तक पहुंच गई थी. इस भोजपुरी अदाकारा ने स्टारकिड के साथ साथ उसकी मां पर भी संगीन आरोप लगाए थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टारकिड कोई और नहीं बल्कि मिमोह चक्रवर्ती जो कि हॉन्टेड 3D में धमाल मचा रहे हैं. मिमोह चक्रवर्ती बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं.