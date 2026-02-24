'क्या वो सच में चले गए?' धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, पूरा बयान पढ़कर फट जाएगा कलेजा

बाफ्टा अवॉर्ड सेरेमनी में धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि
बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का बीते साल 2025 में नवंबर में निधन हो गया था. 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले एक्टर की फैमिली मेंबर्स अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए हैं. धर्मेंद्र की पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और अपने दिवंगत पति को यादकर इमोशनल हो गई हैं. उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. धर्मेंद्र को हाल ही बाफ्टा अवॉर्ड सेरेमनी में श्रद्धांजलि दी गई है. इसके बाद हेमा मालिनी ने इंटरव्यू दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.