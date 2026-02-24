'क्या वो सच में चले गए?' धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, पूरा बयान पढ़कर फट जाएगा कलेजा

1/8





बाफ्टा अवॉर्ड सेरेमनी में धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का बीते साल 2025 में नवंबर में निधन हो गया था. 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले एक्टर की फैमिली मेंबर्स अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए हैं. धर्मेंद्र की पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और अपने दिवंगत पति को यादकर इमोशनल हो गई हैं. उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. धर्मेंद्र को हाल ही बाफ्टा अवॉर्ड सेरेमनी में श्रद्धांजलि दी गई है. इसके बाद हेमा मालिनी ने इंटरव्यू दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को किया याद हेमा मालिनी ने 'वैरायटी इंडिया' को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हम दोनों करियर के पीक पर काफी बिजी थे तो ज्यादा से ज्यादा समय साथ में बिताने के लिए अक्सर एक साथ फिल्में साइन करते थे. हम साथ में ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे. हमें शूटिंग पर ही समय बिताने का मौका मिलता था.'

हेमा मालिनी हुईं इमोशनल हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए आगे कहा, 'मुझे हर पल उनकी याद आती है. मैं खुद से यही सवाल पूछती रहती हूं क्या वो सच में चले गए? मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?'

हेमा मालिनी को पसंद है धर्मेंद्र की ये फिल्म एक्ट्रेस ने दिवंगत पति की पसंदीदा फिल्म के सवाल पर कहा कि उन्हें फिल्म 'चुपके चुपके' पसंद है. हेमा मालिनी ने बताया कि उन्हें अपनी और धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' बहुत पसंद है.

हेमा मालिनी के दिल के करीब है फिल्म 'शोले' हेमा मालिनी ने बताया कि फिल्म 'शोले' उनके दिल के काफी करीब है क्योंकि शूटिंग के दौरान बिताए गए सभी अच्छे पलों की याद दिलाती है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने उनकी सभी फिल्में नहीं देखी हैं. वह समय मिलते ही सभी फिल्में देखेंगी.

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने 1980 में की थी शादी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को साथ में काम करते हुए प्यार हो गया था. इसके बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने साल 1980 में शादी की थी. दोनों के दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

हेमा मालिनी से 13 साल बड़े थे धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने जब धर्मेंद्र के साथ शादी की थी वह उनसे 13 साल बड़े थे. इसके साथ ही शादीशुदा और चार बच्चों के पिता थे. हालांकि, दोनों ने शादी करने का फैसला किया था.

