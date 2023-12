'बिग बॉस' के बाद अलग हुईं इन सितारों की राहें, रियलिटी शो में जमकर उड़ेला था प्यार Bigg Boss Couples who broke up post leaving the show: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के दौरान कई सितारे एक दूसरे के करीब आए। इन सितारों के बीच शो में जमकर प्यार दिखा। हालांकि बाद में इनका बुरा ब्रेकअप हुआ।