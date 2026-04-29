जब फिल्म के सेट पर घायल ऐश्वर्या राय के लिए अमिताभ बच्चन ने धरती आसमान कर दिया था एक, मंगवा लिया था अंबानी का प्राइवेट जेट

1/8





जब ऐश्वर्या राय के लिए अमिताभ बच्चन ने धरती आसमान कर दिया था एक Bollywood Story: किसी भी फिल्म के पर्दे पर आने के पीछे डायरेक्टर-एक्टर से लेकर स्पॉटबॉय तक की कड़ी मेहनत छुपी होती है. साथ ही हर फिल्म की शूटिंग से जुड़ा कोई न कोई किस्सा भी जरूर होता है, जो कभी दिल को सुकून देता है, तो कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है, लेकिन फिल्म के सेट पर कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है, जो लोगों को हैरान कर जाता है. ऐसा ही कुछ साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'खाकी' के सेट पर ऐश्वर्या राय के साथ भी हुआ था, जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने धरती आसमान एक कर दिया था.

2/8





सेट पर ऐश्वर्या के साथ घटी थी खौफनाक घटना ऐश्वर्या राय ने बच्चन परिवार की बहू बनने से पहले अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया था. उन्हीं में से एक साल 2004 में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म 'खाकी' भी थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर ऐश्वर्या राज के साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी थी, जिसने न सिर्फ सभी के होश उड़ा दिए थे बल्कि बिग बी ने तो अंबानी का प्राइवेट जेट तक मंगवा लिया था.

3/8





'खाकी' के सेट पर क्या हुआ था? दरअसल, हुआ ये था कि नासिक के पास 'खाकी' फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उस वक्त एक स्टंट मैन ने स्टंट के दौरान गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और सेट पर बैठी ऐश्वर्या की कुर्सी से उसकी कार जा भिड़ी. हालांकि, इस दौरान अक्षय एक्ट्रेस को बचाने के लिए भागे लेकिन तब तक उन्हें चोट लग चुकी थी.

Advertisement

4/8





अमिताभ बच्चन ने बुलवाया अंबानी का प्राइवेट जेट कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या राय की हालत को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने तुरंत अनिल अंबानी को कॉन्टैक्ट किया और उनका प्राइवेट जेट वहां बुलवाया ताकि ऐश्वर्या को जल्द से जल्द मुंबई ले जाया जा सके.

5/8





निकलवा दी थी जेट की सीट्स इतना ही नहीं बिग बी ने जेट को मिलिट्री बेस पर लैंड कराने के लिए दिल्ली से स्पेशल परमिशन ली. हालांकि, उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस समय में नासिक में नाइट लैंडिंग का कोई इंतजाम नहीं था. वहीं इस दौरान अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रख रहे थे. उन्होंने तो जेट की सीटें तक निकलवा दी थी ताकि फ्लाइट में एक्ट्रेस को कोई दिक्कत न हो.

6/8





'खाकी' की स्टारकास्ट आपको बता दें कि, साल 2004 में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म 'खाकी' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, तुषार कपूर, अमिताभ बच्चन, परेश रावल, ऐश्वर्या राय, प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी जैसे कई दिग्गज कलाकार अहम किरदारों में नजर आए थे.

Advertisement

7/8





अजय और ऐश्वर्या ने निभाया था नेगेटिव किरदार दिलचस्प बात ये है कि, 'खाकी' में अजय देवगन और ऐश्वर्या राय ने निगेटिव किरदार निभाया था. खास बात ये थी कि, अजय देवगन और अक्षय कुमार ने इस फिल्म में 10 बाद साथ काम किया था. वहीं ऐश्वर्या और अक्षय ने पहली बार काम किया था, जिसमें दोनों पहले तो लवर्स के तौर पर दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में ऐश्वर्या अक्षय को धोखा दे देती हैं.

8/8



