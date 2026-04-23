कैसा है रकुल प्रीत सिंह संग जैकी भगनानी का रिश्ता? एक्टर ने बताई शादीशुदा जिंदगी की हकीकत, 'सिचुएशनशिप' पर मचा बवाल

कैसा है रकुल प्रीत सिंह संग जैकी भगनानी का रिश्ता?
Jackky Bhagnani On Marriage Life: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स की लिस्ट में शुमार जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की जोड़ी न सिर्फ उनके फैंस को पसंद है बल्कि, वो अक्सर अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं. हालांकि, इस बीच एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी ने अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ हैं. वहीं उन्होंने रकुल प्रीत सिंह अपने रिश्ते को जो नाम दिया है वो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है.