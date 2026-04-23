कैसा है रकुल प्रीत सिंह संग जैकी भगनानी का रिश्ता? एक्टर ने बताई शादीशुदा जिंदगी की हकीकत, 'सिचुएशनशिप' पर मचा बवाल

1/8





कैसा है रकुल प्रीत सिंह संग जैकी भगनानी का रिश्ता? Jackky Bhagnani On Marriage Life: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स की लिस्ट में शुमार जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की जोड़ी न सिर्फ उनके फैंस को पसंद है बल्कि, वो अक्सर अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं. हालांकि, इस बीच एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी ने अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ हैं. वहीं उन्होंने रकुल प्रीत सिंह अपने रिश्ते को जो नाम दिया है वो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है.

2/8





'कोई खालीपन भरने के लिए साथ नहीं है' जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) और रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में यूट्यूब चैनल जिंगाबाद को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. इस दौरान जैकी ने कहा, 'हम एक-दूसरे की जिंदगी में कोई खालीपन भरने के लिए साथ नहीं आए हैं.'

3/8





'एक-दूसरे से नहीं रखते कोई उम्मीद' एक्टर ने रकुल प्रीत सिंह संग अपने रिश्ते को लेकर खुलासा करते हुए कहा, 'दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से ऐसी उम्मीदें नहीं रखता जिससे बाद में दुख हो. वो अपनी अलग पहचान बनाए रखने में यकीन रखते हैं फिर वो चाहे अपनी ट्रिप्स खुद प्लान करना हो या एक-दूसरे को पर्सनल स्पेस देना हो.'

Advertisement

4/8





रिश्ते में सिचुएशनशिप क्यों चाहते हैं लोग? वहीं इन दिनों रिश्तों के लेकर ट्रेंड में आए 'सिचुएशनशिप' पर जैकी अपनी बात रखते हुए कहा, 'आजकल लोग 'सिचुएशनशिप' में इसलिए रहना चाहते हैं, क्योंकि वे कोई दबाव नहीं चाहते.'

5/8





क्या है सिचुएशनशिप का मतलब? एक्टर ने आगे कहा कि, 'रकुल और मेरी शादी हो गई है, लेकिन हम एक सिचुएशनशिप में हैं, जिसका मतलब है कि हम एक-दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव हैं. इसीलिए तो हमारी शादी हुई है.' एक्टर का यही बयान अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है.

6/8





एक्स-गर्लफ्रेंड का खोला सीक्रेट इंटरव्यू के दौरान जैकी ने अपने और रकुल के बीच की ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करते हुए कहा कि, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स पर भी रकुल के साथ खुलकर बात करते हैं. उनके बीच रिश्ते को लेकर ईमानदारी है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

Advertisement

7/8





जैकी भगनानी ने सुनाया एक्स से जुड़ा किस्सा इस दौरान जैकी ने एक किस्सा शेयर किया उन्होंने कहा, 'मान लीजिए अगर रकुल मेरे बगल में बैठी है और मेरी किसी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, तो मैं उससे स्पीकर पर बात करता हूं. बल्कि एक्स अजीब फील करने लगती है क्योंकि रकुल को मेरे बारे में सब कुछ पता है.' वहीं जैकी की इस बात हामी भरते हुए रकुल कहती हैं, 'हां, मुझे लगता है कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं.'

8/8



