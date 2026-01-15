Toxic से हटेगा Yash का 'वो' वाला सीन? सेंसर बोर्ड चलाएगा कैंची... कैसे काम करती हैं ये संस्था? मिलेगा इन 5 सवालों के जवाब

1/8





टॉक्सिक से कटेगा वो बोल्ड सीन? सेंसर बोर्ड कैसे करेगा काम... Censor Board Action Against Toxic: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक विवादों में है. हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसे देख हर किसी के आंखें फट गईं. यश की टॉक्सिक में एक इंटीमेट सीन दिखाया गया, वो भी कार में. इस सीन को देख हर किसी के होश उड़ गए. एक तरफ लोग सीन में नजर आ रहे यश और ब्राजीलियन एक्ट्रेस बीट्रिज टॉफेनबैक की चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में इस सीन की परमिशन कैसे दे दी? ऐसे में अब फिल्म विवादों में है और दावा है कि ये सीन हटाया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड काम करता है और तरीके से फिल्म से इस सीन को हटाया जा सकता है.

यश के सीन पर हुआ विवाद यश की फिल्म टॉक्सिक की चर्चा चारों तरफ है. टीजर में यश एक्ट्रेस के साथ कब्रिस्तान के बाहर इंटीमेट होते दिख रहे हैं और इस सीन पर विवाद हुआ. इतना ही नहीं, फिल्म के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है. कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता ने टीजर के इंटीमेट सीन पर आपत्ति जताई है.

सेंसर बोर्ड ने टॉक्सिक के टीजर पर कही ये बात अब हर जगह ये सवाल किया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इस तरह का टीजर कैसे जारी होने दिया? मेकर्स ने इस टीजर को यूट्यूब पर जारी किया है और सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड के अंदर नहीं आता. इसी वजह से यूट्यूब पर टीजर को शेयर करने से पहले मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की परमीशन नहीं मांगी. हालांकि, अब मांग हो रही है कि टीजर रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की तरफ से पहले पूरा चेक किया जाए.

क्या है सेंसर बोर्ड? जो टॉक्सिक के खिलाफ लेगा एक्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानि सीबीएफसी एक वैधानिक संस्था है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है. ये बोर्ड फिल्मों को उसके कंटेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट देता है. रिलीज से पहले हर फिल्म को सेंसर बोर्ड की एक प्रक्रिया से निकलना पड़ता है.

कैसे काम करता है सेंसर बोर्ड सेंसर बोर्ड में अध्यक्ष और कई सदस्य होते हैं, जो सीधा केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं. एक फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट पाने के लिए पहले आवेदन करना होता है और इसके बाद ही बोर्ड के सदस्यों की तरफ से जांच होती है. इस दौरान जांच समिति फिल्म को अध्यक्ष तक पहुंचाती है. ये सब 15 दिन के अंदर होता है. इसके बाद अध्यक्ष जांच में 10 दिन तक का समय ले सकता है और फिर जरूरी कट पर ध्यान दिया जाता है.

कितने दिन में मिलता है एक फिल्म को सर्टिफिकेट आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने में लगभग 68 दिनों का समय लग सकता है. इन दिनों में फिल्म की जांच समिति से निकलकर अध्यक्ष तक पहुंचती है और फिर कट देखे जाते हैं. आखिर में कट की जानकारी देने और सर्टिफिकेट जारी करने में 36 दिन का समय लग जाता है.

चार कैटेगरी में मिलते हैं फिल्म को सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्मों को चार कैटेगरी में सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं. पहली यानी U कैटेगरी सभी वर्गों के दर्शकों के लिए बनाई गई है. दूसरी U/A कैटेगरी होती है, जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे फिल्म के माता पिता की देखरेख में देख सकते हैं. तीसरी कैटगरी (A) है, जो सिर्फ व्यस्कों के लिए है. आखिर में (S) कैटगरी है. इस कैटेगरी में फिल्म किसी खास वर्ग के लिए ही बनती है. जैसे स्कूल के बच्चे या फिर इंजीनियर्स या डॉक्टर्स...

