Toxic से हटेगा Yash का 'वो' वाला सीन? सेंसर बोर्ड चलाएगा कैंची... कैसे काम करती हैं ये संस्था? मिलेगा इन 5 सवालों के जवाब

टॉक्सिक से कटेगा वो बोल्ड सीन? सेंसर बोर्ड कैसे करेगा काम...
Censor Board Action Against Toxic: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक विवादों में है. हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसे देख हर किसी के आंखें फट गईं. यश की टॉक्सिक में एक इंटीमेट सीन दिखाया गया, वो भी कार में. इस सीन को देख हर किसी के होश उड़ गए. एक तरफ लोग सीन में नजर आ रहे यश और ब्राजीलियन एक्ट्रेस बीट्रिज टॉफेनबैक की चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में इस सीन की परमिशन कैसे दे दी? ऐसे में अब फिल्म विवादों में है और दावा है कि ये सीन हटाया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड काम करता है और तरीके से फिल्म से इस सीन को हटाया जा सकता है.