Ind Vs Aus World Cup 2023: इंडियन टीम को मुश्किल में देख उड़ा सितारों के चेहरे का रंग, Suhana Khan के निकले आंसू Celebs disappoints at Ind Vs Aus World Cup 2023: अहमदाबाद में खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचे सितारे टीम इंडिया को मुश्किल में देखते ही परेशान हो गए। टीम इंडिया ने पूरे 10 विकेट गंवाकर बमुश्किल 240 रन हासिल किए।