भारत का वो असली 'धुरंधर', जिसने पाकिस्तान की नाक में किया था दम, इस काम से पड़ोसी देश की उड़ी थी नींद

भारत का रियल 'धुरंधर' है ये शख्स
बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म में पाकिस्तान के काले कारनामों को दिखाया गया है. डायरेक्टर ने जबरदस्त रिसर्च के साथ ये फिल्म बनाई है और दिखाया है कि किस तरह पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है. फिल्म 'धुरंधर 2' काफी पसंद की जा रही है. इसी बीच हम आपको भारत के उस रियल धुरंधर की कहानी बताएंगे, जिसने कई दशक पहले पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था. इस शख्स ने पाकिस्तान जाकर ऐसा काम किया था कि पड़ोसी देश की नींद उड़ गई थी.