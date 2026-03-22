भारत का वो असली 'धुरंधर', जिसने पाकिस्तान की नाक में किया था दम, इस काम से पड़ोसी देश की उड़ी थी नींद

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भारत का रियल 'धुरंधर' है ये शख्स बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म में पाकिस्तान के काले कारनामों को दिखाया गया है. डायरेक्टर ने जबरदस्त रिसर्च के साथ ये फिल्म बनाई है और दिखाया है कि किस तरह पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है. फिल्म 'धुरंधर 2' काफी पसंद की जा रही है. इसी बीच हम आपको भारत के उस रियल धुरंधर की कहानी बताएंगे, जिसने कई दशक पहले पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था. इस शख्स ने पाकिस्तान जाकर ऐसा काम किया था कि पड़ोसी देश की नींद उड़ गई थी.

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भारत के 'धुरंधर' की सच्ची कहानी फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भारत के जासूस बने हैं और पाकिस्तानियों की उनकी हालत खराब कर देते हैं. फिल्मी कहानी से इतर आपको रियल धुरंधर अजीत डोभाल की स्टोरी बताते हैं. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में एक किरदार अजय सान्याल का है, जिसे एक्टर आर माधवन ने निभाया है. बताया जाता है कि ये किरदार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित है.

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पाकिस्तान में मिशन पर गए थे अजीत डोभाल अजीत डोभाल साल 1980 में एक मिशन के लिए पाकिस्तान गए थे. डी देवदत्त की किताब 'अजीत डोभालः ऑन ए मिशन' इस बात का जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी की थी.

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अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में की जासूसी 'अजीत डोभालः ऑन ए मिशन' के मुताबिक, भारत ने साल 1974 में जब पहला परमाणु परीक्षण किया था. इसके बाद पाकिस्तान भी परमाणु क्षमताओं की खोज में लग गया. इसके लिए उसने चीन से मदद ली थी. भारत को इसकी भनक लगी तो अजीत डोभाल को पाकिस्तान जासूसी करने के लिए भेजा गया.

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पाकिस्तान में 6 साल रहे अजीत डोभाल अजीत डोभाल के लिए पाकिस्तान जाने का मिशन काफी खतरनाक था. इसके बावजूद वह पाकिस्तान गए और मिशन को पूरा किया. अजीत डोभाल पाकिस्तान गए थे और वहां के गांव कहूटा में भिखारी बनकर रहते थे. वह पाकिस्तान में 6 साल तक रहे थे.

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अजीत डोभाल ने बनाया था भिखारी का भेष अजीत डोभाल भिखारी के भेष में घूमते थे और वह उस नाई की दुकान पर पहुंचे, जहां पर खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक आया करते थे. अजीत डोभाल ने इस दुकान से वैज्ञानिक के बालों को एकत्र किया और भारत भेजा. इन बालों की टेस्टिंग में पता चला कि इनमें रेडिएशन और यूरेनियम के अंश हैं.

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अजीत डोभाल के काम से 15 साल पीछे चला गया था पाकिस्तान अजीत डोभाल के इस काम से पाकिस्तान के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम की जानकारी सामने आ गई थी. इसके बाद पाकिस्तान का सच सामने आया था. अजीत डोभाल के इस काम से पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने की क्षमता में 15 साल की देरी हुई थी.

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अजीत डोभाल की हो गई थी पहचान 'अजीत डोभालः ऑन ए मिशन' के मुताबिक, अजीत डोभाल एक बार लाहौर में एक मकबरे में घूम रहे थे और बुजुर्ग ने उनसे सवाल किया कि क्या वह हिंदू हैं? इस पर वह सोचने पर मजूबर कर दिया कि उनको पहचान कैसे लिया. अजीत डोभाल ने उससे पूछा वह ऐसा क्यों कह रहा है? बुजुर्ग ने कहा कि उनके कानों में छेद हैं और ऐसा हिंदू धर्म होता है. अजीत डोभाल ने कहा था उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था.

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