रोमांटिक सीन की शूटिंग में बहक गई थी एक्ट्रेस

बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों की शूटिंग के अलग-अलग तरह के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं. फिल्म से जुड़े लोग इन किस्सों का खुलासा करते हैं. फिल्मों की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में स्टार्स के बहकने की कहानियां भी सुनने को मिलती है. फिल्मों में ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि एक्ट्रेसेस भी बहक जाती हैं. आज हम आपको उस एक्ट्रेसेस की दो फिल्मों की शूटिंग का किस्सा बताऊंगा, जो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी अपने को-स्टार को किस करती रही थी. ये किस्सा काफी दिलचस्प है.