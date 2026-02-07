हीरो नहीं रियल हीरो बन देश सेवा करना चाहता था ये एक्टर, किस्मत ने नहीं दिया साथ तो बन गया खूंखार विलेन

एक्टर का आर्मी में जाने का सपना टूटा
बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स खुलासा कर चुके हैं कि वह फिल्मी दुनिया में नहीं आने चाहते थे क्योंकि उनके कुछ और सपने थे. ऐसा ही एक्टर है, जिसे भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करनी थी लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया. इसके बाद वह अभिनय के गलियारों में आ गया और लोगों के बीच छा गया. उसने अपने करीब दो दशक हर तरह के किरदार निभाए हैं लेकिन निगेटिव रोल में फैंस का दिल जीत लिया है. ये अभिनेता 8 फरवरी को 46वां जन्मदिन मनाने वाला है. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन है.