हीरो नहीं रियल हीरो बन देश सेवा करना चाहता था ये एक्टर, किस्मत ने नहीं दिया साथ तो बन गया खूंखार विलेन

एक्टर का आर्मी में जाने का सपना टूटा बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स खुलासा कर चुके हैं कि वह फिल्मी दुनिया में नहीं आने चाहते थे क्योंकि उनके कुछ और सपने थे. ऐसा ही एक्टर है, जिसे भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करनी थी लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया. इसके बाद वह अभिनय के गलियारों में आ गया और लोगों के बीच छा गया. उसने अपने करीब दो दशक हर तरह के किरदार निभाए हैं लेकिन निगेटिव रोल में फैंस का दिल जीत लिया है. ये अभिनेता 8 फरवरी को 46वां जन्मदिन मनाने वाला है. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन है.

जयदीप अहलावत मनाने वाले हैं जन्मदिन साल 1980 में जन्म लेने वाले एक्टर जयदीप अहलावत 8 फरवरी को अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. जयदीप अहलावत के तमाम चाहने वाले फैंस इस खास दिन के लिए बेसब्र रहते हैं.

जयदीप अहलावत करते हैं बेहतरीन एक्टिंग सिनेमा की दुनिया में खास पहचान बना चुके एक्टर जयदीप अहलावत जबरदस्त अदाकारी के लिए जाने जाते हैं. बेहतरीन परफॉर्मेंस से फैंस के दिल पर राज करने वाले जयदीप अहलावत एक्टिंग की दुनिया में आना नही नहीं चाहते थे.

जयदीप अहलावत का हरियाणा में हुआ जन्म हरियाणा के रहने वाले जयदीप अहलावत ने शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में की थी. इसके बाद उन्होंने रोहतक की एक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एमए किया था. जयदीप अहलावत ने आर्मी में जाने का फैसला किया.

जयदीप अहलावत ने की एसएसबी की तैयारी जयदीप अहलावत ने एसएसबी की तैयारी की लेकिन दो बार असफल रहने के बाद उन्होंने थिएटर की तरफ कदम बढ़ा दिए. जयदीप अहलावत ने एफटीआईआई से एक्टिंग की डिग्री ली और फिल्मी दुनिया में आ गए.

जयदीप अहलावत ने 2008 में शुरु किया करियर जयदीप अहलावत ने साल 2008 में शॉर्ट फिल्म 'नरमीन' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद जयदीप अहलावत ने 'खट्टा मीठा', 'आक्रोश', 'रॉकस्टार' जैसी मूवीज में काम किया था.

जयदीप अहलावत को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से मिली पहचान जयदीप अहलावत को साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से पॉपुलैरिटी मिली. इसके बाद जयदीप अहलावत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कई मवीज में काम किया. उन्होंने साउथ की मूवीज में काम किया है.

