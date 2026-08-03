एक क्लिक और पूरा अकाउंट खाली! ऑनलाइन स्कैम पर बनी इन 6 सीरीज को देख उड़ जाएगी नींद, ठगी का जाल देख चकरा जाएगा सिर

ऑनलाइन स्कैम पर बनी इन 6 सीरीज को देख उड़ जाएगी नींद

Top 6 Web Series Based On Online Cyber Scams: इंटरनेट की तेज रफ्तार ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, उतनी ही तेजी से इसने साइबर ठगों और स्कैमर्स के लिए एक नई काली दुनिया के दरवाजे भी खोल दिए हैं. फर्जी कॉल से लेकर डेटा हैकिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग तक, यह अदृश्य जाल अब आम लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. अगर आप इस खतरनाक डिजिटल सच को बेहद करीब से और रोमांचक अंदाज में देखना चाहते हैं, तो ओटीटी (OTT) पर मौजूद ये 6 वेब सीरीज आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं. साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड पर बनी इन बेहतरीन सीरीज (Web Series) में आपको ठगी के ऐसे-ऐसे जालों के बारे में दिखाया है, जिन्हें देखकर आपका सिर चकरा जाएगा. तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन सी सीरीज है.