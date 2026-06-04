Peddi की रिलीज से पहले तिरुमाला मंदिर पहुंचीं Janhvi Kapoor, सिल्क साड़ी और गोल्ड की कमरबंद ने खींचा फैंस ध्यान

Peddi की रिलीज से पहले तिरुमाला मंदिर पहुंचीं जान्हवी कपूर

Janhvi Kapoor Visits Tirumala Temple: पैन-इंडिया एक्ट्रेस बन चुकी जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) अपनी मच अवेटेड फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो 'पेद्दी' के रिलीज के ठीक पहले की है. दरअसल, एक्ट्रेस सुबह-सुबह आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची. इस दौरान उन्हें ट्रेडिशनल लुक में देखा गया. 'पेद्दी' एक्ट्रेस का ये लुक अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Janhvi Kapoor Traditional Look) हो रहा है, लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वो है एक्ट्रेस का कमरबंद...