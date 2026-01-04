पहली मुलाकात में Mahhi Vij के प्यार में लट्टू हो गए थे Jay Bhanushali, जमाने से क्यों सालों तक छुपाकर रखी शादी?

1/8





कैसे शुरू हुई जय भानुशाली और माही विज की लव स्टोरी, हुआ था ड्रामा Mahhi Vij Jay Bhanushali Love Story: टीवी इंडस्ट्री के स्टार कपल जय भानुशाली और माही विज हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं. बीते काफी समय से दोनों के तलाक की खबरें सामने आ रही थीं लेकिन फैंस का मानना था कि ये सिर्फ अफवाह. वहीं, अब जय भानुशाली ने सामने आकर अपने और माही विज के तलाक का ऐलान किया है. इस दौरान दोनों ने इस तलाक को आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया है, लेकिन दोनों एक समय पर एक दूसरे प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे. आइए इस मौके पर हम आपको जय भानुशाली और माही विज की लव स्टोरी बताते हैं, जिसमें थोड़ा सा ड्रामा भी है.

कैसे हुई जय भानुशाली और माही विज की मुलाकात जय भानुशाली और माही विज की मुलाकात बाकी स्टार कपल्स की तरह सेट पर नहीं हुई थी. दोनों दोस्त की एक पार्टी में मिले थे. यहां पर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए. जय माही पर दिल हार बैठे थे और माही का हाल भी कुछ ठीक नहीं था.

पहली मुलाकात के बाद कैसे बदली जय भानुशाली-माही विज की लाइफ पहली मुलाकात के बाद ही जय और माही खुद से दूर नहीं रह पाए. जय भानुशाली और माही विज दोस्त बने और दोनों ने मिलना-जुलना शुूरू कर दिया. इस तरह ही इन दोनों ने प्यार की सीढ़ी पर पहला कदम रखा. दोनों कुछ दी दिनों में काफी क्लोज भी आ गए थे.

जय भानुशाली की पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड बनीं माही विज जय भानुशाली ने अपने एक इंटरव्यू में माही विज के बारे में बात की थी और बताया था कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि जब वह किसी के साथ शादी के लिए तैयार होंगे तब ही रिलेशनशिप में आएंगे. इस तरह माही विज जय की पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड बनीं.

ईसाई धर्म से की माही विज और जय भानुशाली ने शादी जय ने बताया था कि उन्होंने महज 3 महीने के अंदर ही ये तय कर लिया था कि वह माही विज से शादी करने वाले हैं. माही ने भी जय का साथ जिंदगी भर निभाने की प्लानिंग कर ली थी. इसके बाद दोनों ने विदेश में जाकर ईसाई धर्म से शादी की. हालांकि, दोनों ने लंबे वक्त तक इस शादी को छुपाकर रखा था.

माही विज ने बदली थी जय भानुशाली की जिंदगी जय और माही की शादी में कोई नहीं आया था और इसकी वजह एक्टर की कैसेनोवा वाली इमेज है. जय भी इस बात को माना था लेकिन उन्होंने कहा था कि जब सही इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी लाइफ बदल जाती है. माही ने उनकी लाइफ को बदल दिया है.

कैसे लीक हुई थी जय भानुशाली और माही विज की शादी की खबर जय भानुशाली और माही विज की शादी का खुलासा काफी दिलचस्प अंदाज में हुआ. माही विज एक पार्टी में मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थीं, जिसके बाद ही उनकी शादी के बारे में सब लोगों को पता चला. माही विज ने बताया था कि वह किसी को बताते नहीं थे लेकिन जब किसी को शादी का पता चलता था तो सवाल होने पर कुछ छुपाते भी नहीं थे.

