पहली मुलाकात में Mahhi Vij के प्यार में लट्टू हो गए थे Jay Bhanushali, जमाने से क्यों सालों तक छुपाकर रखी शादी?

कैसे शुरू हुई जय भानुशाली और माही विज की लव स्टोरी, हुआ था ड्रामा
Mahhi Vij Jay Bhanushali Love Story: टीवी इंडस्ट्री के स्टार कपल जय भानुशाली और माही विज हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं. बीते काफी समय से दोनों के तलाक की खबरें सामने आ रही थीं लेकिन फैंस का मानना था कि ये सिर्फ अफवाह. वहीं, अब जय भानुशाली ने सामने आकर अपने और माही विज के तलाक का ऐलान किया है. इस दौरान दोनों ने इस तलाक को आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया है, लेकिन दोनों एक समय पर एक दूसरे प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे. आइए इस मौके पर हम आपको जय भानुशाली और माही विज की लव स्टोरी बताते हैं, जिसमें थोड़ा सा ड्रामा भी है.