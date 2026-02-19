'इस बुड्ढी के पीछे क्यों पड़े हैं...' मीडिया को उसकी औकात दिखाकर बुरा फंसी जया बच्चन, लोगों ने जमकर किया ट्रोल

मीडिया को उसकी औकात दिखाकर बुरा फंसी जया बच्चन
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और बॉलीवुड अदाकारा जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले ही जया बच्चन एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर जया बच्चन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोग उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं. दरअसल इस इवेंट में जया बच्चन ने जमाने के सामने मीडिया को अजरअंदाज किया. इतना ही नहीं जया बच्चन मीडिया पर कमेंट करने से भी पीछे नहीं हटीं. अब जया बच्चन ये तेवर आम जता को जरा भी पसंद नहीं आ रहे हैं. यही वजह है जो जया बच्चन सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं.