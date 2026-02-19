'इस बुड्ढी के पीछे क्यों पड़े हैं...' मीडिया को उसकी औकात दिखाकर बुरा फंसी जया बच्चन, लोगों ने जमकर किया ट्रोल

1/8





मीडिया को उसकी औकात दिखाकर बुरा फंसी जया बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और बॉलीवुड अदाकारा जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले ही जया बच्चन एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर जया बच्चन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोग उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं. दरअसल इस इवेंट में जया बच्चन ने जमाने के सामने मीडिया को अजरअंदाज किया. इतना ही नहीं जया बच्चन मीडिया पर कमेंट करने से भी पीछे नहीं हटीं. अब जया बच्चन ये तेवर आम जता को जरा भी पसंद नहीं आ रहे हैं. यही वजह है जो जया बच्चन सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं.

2/8





Jaya Bachchan ने जमाने के सामने की ये हरकत जैसे ही जया बच्चन ने कैमरा देखा वैसे ही वो अपना मुंह घुमाकर खड़ी हो गईं. जहां भी जया बच्चन को कैमरा नजर आ रहा था वो वहां से भागने की कोशिश करती नजर आईं.

3/8





Jaya Bachchan के साथ नजर आए करण जौहर इस दौरान जया बच्चन के साथ करण जौहर नजर आए. करण जौहर ने भी जया बच्चन के साथ मीडिया को फुल इग्नोर मारा. हालांकि इस दौरान करण जौहर ने जया बच्चन को संभालने की भी कोशिश की.

Advertisement

4/8





Jaya Bachchan ने दिखाई जमाने के सामने उंगली कैमरे को नजरअंदाज करते हुए जया बच्चन ने अचानक ही मीडिया को उंगली दिखानी शुरू कर दी. उस दौरान करण जौहर ने गुस्सा कर रहीं जया बच्चन को अपे गले लगा लिया.

5/8





Jaya Bachchan के पीछे पड़े लोग लोगों ने जया बच्चन को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. जया बच्चन को लोग बुड्ढी बताकर चिढ़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मीडिया इस बुड्ढी के पीछे क्यों पड़ी हुई है.

6/8





Jaya Bachchan को लेकर ये दावा कर रहे हैं लोग लोगों ने मीडिया के लोगों से सवाल पूछने शुरू कर दिया है. लोग मीडिया के लोगों से पूछ रहे हैं कि उनमें सैल्फ रिस्पैक्ट नाम की कोई चीज है या फिर नहीं... उनको ऐसे जया बच्चन के पीछा नहीं पड़ा चाहिए.

Advertisement

7/8





लगातार मीडिया को नजरअंदाज कर रही हैं Jaya Bachchan आपको बता दें मीडिया के बारे में अनापशनाप बोलने के बाद से ही जया बच्चन कैमरों को नजरअंदाज कर रही हैं. जहां भी जया बच्चन के कैमरा दिखता है, वो वहां से गायब होने की कोशिश करती हैं.

8/8



