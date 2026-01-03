फिल्म के सीन के लिए चलती ट्रेन में नहाने को मजबूर हुई थी ये एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने की थी ये डिमांड

एक्ट्रेस ने शेयर किया एक्सपीरियंस
सिनेमा की दुनिया से जुड़ी तमाम एक्ट्रेसस इंटरव्यू के दौरान अक्सर अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस का खुलासा करती हैं. वहीं, कई वेटरन एक्ट्रेसेस ने खुलासा किया कि उनके जमाने में आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चलती ट्रेन में नहाने के लिए मजबूर होना पड़ा था. उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया था. आइए जानते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है.