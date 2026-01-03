फिल्म के सीन के लिए चलती ट्रेन में नहाने को मजबूर हुई थी ये एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने की थी ये डिमांड

1/8





एक्ट्रेस ने शेयर किया एक्सपीरियंस सिनेमा की दुनिया से जुड़ी तमाम एक्ट्रेसस इंटरव्यू के दौरान अक्सर अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस का खुलासा करती हैं. वहीं, कई वेटरन एक्ट्रेसेस ने खुलासा किया कि उनके जमाने में आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चलती ट्रेन में नहाने के लिए मजबूर होना पड़ा था. उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया था. आइए जानते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है.

जया प्रदा ने 1970-80 में शुरू किया करियर जया प्रदा ने 1970-80 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. जया प्रदा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करके लोगों का ध्यान खींचा हैं.

जया प्रदा ने कई स्टार्स संग किया काम जया प्रदा ने इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया है. अमिताभ बच्चन से लेकर जितेंद्र तक जया प्रदा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता रहा है.

जया प्रदा ने बताया था किस्सा जया प्रदा ने एक बार इंटरव्यू में बताया कि उनकी पहली फिल्म 'सरगम' के दौरान एक सीन के कारण चलती ट्रेन में नहाना पड़ा था. उन्होंने एक गाने की शूटिंग के लिए ऐसा किया था.

जया प्रदा ने ट्रेन में नहाया जया प्रदा ने बताया था कि फिल्म 'सरगम' के गाने 'डफली वाले डफली बजा' की शूट करना था. इस गाने की शूटिंग के लिए तैयार होना था और उन्होंने ट्रेन में नहाया.

जया प्रदा को करनी थी गाने की शूटिंग जया प्रदा ने आगे बताया था कि फिल्म 'सरगम' के डायरेक्टर को सुबह ही गाने के सीन की शूटिंग करनी थी. वह डायरेक्टर को मना नहीं करना चाहती थी और उन्होंने इसलिए ये काम किया.

जया प्रदा ने बताया- सुविधाओं की थी कमी एक्ट्रेस का कहना था कि उन लोगों को शूटिंग के लिए जाना पड़ता था. उस दौरान सुविधाओं की कमी के चलते ट्रेन में नहाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

