Jennifer Winget-Karan Singh Grover सहित इन कपल्स का चंद दिनों में हुआ तलाक, फैंस का टूटा था दिल TV Couples got divorced in few days: टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई कपल्स हैं, जिन्होंने शादी के तुरंत बाद ही तलाक ले लिया है। इस लिस्ट में जेनिफर विगेंट- करण सिंह ग्रोवर (Jennifer Winget- Karan Singh Grover) से लेकर शालीन भनोट- दलजीत कौर (Dalljiet Kaur) तक के नाम शामिल हैं।