बॉलीवुड के इस एक्टर को बेवफाई करना पड़ा था भारी, भरी महफिल में पत्नी से खाई मार

1/8





एक्टर सेलिब्रट कर रहा है बर्थडे टीवी शोज से लेकर फिल्मों में नजर आने वाले एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही है. करण सिंह ग्रोवर ने तीन शादियां की हैं और उनकी पर्सनल लाइफ विवादों से घिरी रही है. वह 23 फरवरी को 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. करण सिंह ग्रोवर के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. एक्टर के 44वें जन्मदिन पर जानते हैं कि एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें भरी महफिल में थप्पड़ क्यों जड़ दिया था.

2/8





करण सिंह ग्रोवर ने श्रद्धा निगम से की पहली शादी करण सिंह ग्रोवर की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2008 में एक्ट्रेस श्रद्धा निगम के साथ शादी की थी. उनका रिश्ता सिर्फ एक साल चला और दोनों का तलाक हो गया था.

3/8





करण सिंह ग्रोवर की लाइफ में आई कोरियोग्राफर करण सिंह ग्रोवर को लेकर कहा जाता है कि श्रद्धा निगम से तलाक लेने के बाद उनकी जिंदगी में एक कोरियोग्राफर आईं. हालांकि, दोनों का कुछ समय बाद ही ब्रेकअप हो गया था.

4/8





करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ने कर ली शादी टीवी सीरियल 'दिल मिल गए' में करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ने काम किया था. इस सीरियल के सेट पर करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट को प्यार हो गया था. दोनों ने साल 2012 में शादी कर ली थी.

5/8





जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर पर लगाया ये आरोप करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट का प्यार ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों में अनबन हो गई. जेनिफर विंगेट ने पति करण सिंह ग्रोवर पर धोखा देने का आरोप लगाया था.

6/8





जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर को जड़ा था थप्पड़ रिपोर्ट में बताया जाता है कि जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर को धोखा देते हुए रंगे हाथ पड़ा था. इसके बाद सीरियल 'दिल मिल गए' के सेट पर जेनिफर विंगेट ने गुस्से में करण सिंह ग्रोवर को थप्पड़ जड़ दिया.

7/8





करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ने ले लिया तलाक करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ने इस घटना के बाद एक-दूसरे से दूरी बना ली. दोनों ने साल 2014 में तलाक ले लिया था. करण सिंह ग्रोवर यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने तीसरी शादी भी की.

8/8



