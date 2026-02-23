बॉलीवुड के इस एक्टर को बेवफाई करना पड़ा था भारी, भरी महफिल में पत्नी से खाई मार

एक्टर सेलिब्रट कर रहा है बर्थडे
टीवी शोज से लेकर फिल्मों में नजर आने वाले एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही है. करण सिंह ग्रोवर ने तीन शादियां की हैं और उनकी पर्सनल लाइफ विवादों से घिरी रही है. वह 23 फरवरी को 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. करण सिंह ग्रोवर के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. एक्टर के 44वें जन्मदिन पर जानते हैं कि एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें भरी महफिल में थप्पड़ क्यों जड़ दिया था.