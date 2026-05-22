JioHotstar Trending List: OTT पर भौकाल! जियोहॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये 7 धांसू फिल्में और सीरीज, सब पर भारी पड़ी एक हॉरर मूवी

जियोहॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये 7 धांसू फिल्में और सीरीज

JioHotstar Top 7: क्या आप भी पूरे हफ्ते की थकान और गर्मी से झुलसने के बाद वीकेंड पर घर बैठे AC में आराम से कुछ कड़क और धमाकेदार देखने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो रिमोट थाम लीजिए, क्योंकि इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त भौकाल देखने को मिल रहा है. इन दिनों यहां रोमांस, तगड़े क्राइम थ्रिलर और कॉमेडी का ऐसा कॉकटेल आया है, जिसने तहलका मचा दिया है. आज हम आपको 7 ऐसी धांसू फिल्म, वेब सीरीज और शो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लोग पागलों की तरह देख रहे हैं.