इस फिल्म को देखने के बाद प्रेमी जोड़े करने लगे थे आत्महत्या, दिल चीरने वाली एंडिंग बदलने की गई थी रिक्वेस्ट!

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साल 1981 में रिलीज हुई थी फिल्म साल 1981 में सिनेमा के सितारों कमल हासन और रति अग्निहोत्री की फिल्म 'एक दूजे के लिए' रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई की थी. बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'एक दूजे के लिए' ने 10 करोड़ रुपये की कमाई की थी. लेकिन इस फिल्म के साथ एक अजीब घटना जुड़ी है. बताया जाता है कि कमल हासन और रति अग्निहोत्री की इस फिल्म को देखकर प्रेमी जोड़े आत्महत्या करने लगे थे. इस फिल्म के क्लाइमेक्स को बदलने की मांग की गई थी. आइए जानते हैं कि इस फिल्म की एंडिंग में क्या था.

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तेलुगू फिल्म 'मारो चरित्र' का हिंदी रीमेक थी 'एक दूजे के लिए' डायरेक्टर के बालचंदर ने अपनी तेलुगू फिल्म 'मारो चरित्र' का हिंदी रीमेक मूवी 'एक दूजे के लिए' बनाई थी. इस फिल्म में उन्होंने कमल हासन और रति अग्निहोत्री को प्रेमी और प्रेमिका का रोल दिया था.

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कमल हासन और रति अग्निहोत्री ने किया प्रेमी-प्रेमिका का रोल फिल्म 'एक दूजे के लिए' की कहानी में दिखाया जाता है कि तमिल लड़का वासु और उत्तर भारत की लड़की सपना एक-दूसरे के पड़ोसी होते हैं. दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं.

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वासु और सपना एक-दूसरे से करते हैं प्यार वासु और सपना एक-दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करने लगते हैं कि साथ जीने-मरने की कसम खा लेते हैं. जब दोनों अपनी फैमिली को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं तो वो लोग तैयार नहीं होते हैं.

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वासु और सपना के सामने रखी जाती है शर्त वासु और सपना के सामने शर्त रखी जाती है कि अगर शादी करनी है तो पहले दोनों को एक साल तक अलग रहना पड़ेगा. अगर इसके बाद वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो शादी कर सकते हैं.

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वासु और सपना के माता-पिता रचते हैं साजिश वासु और सपना दिल पर पत्थर पर रखकर ये शर्त मान लेते हैं. दोनों अलग-अलग हो जाते हैं. प्रेमी जोड़े को अलग करने के बाद दोनों माता-पिता दोनों को अलग करने की कई साजिश रचते हैं.

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वासु और सपना कर लेते हैं आत्महत्या वासु से अलग सपना के साथ कई घटनाएं होती हैं. इस बात से सपना टूट जाती है. फिर जब जब दोनों मिलते हैं लेकिन साथ नहीं हो पाते हैं. दरअसल, फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि वासु और सपना पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं.

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