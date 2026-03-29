इस फिल्म को देखने के बाद प्रेमी जोड़े करने लगे थे आत्महत्या, दिल चीरने वाली एंडिंग बदलने की गई थी रिक्वेस्ट!

साल 1981 में रिलीज हुई थी फिल्म
साल 1981 में सिनेमा के सितारों कमल हासन और रति अग्निहोत्री की फिल्म 'एक दूजे के लिए' रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई की थी. बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'एक दूजे के लिए' ने 10 करोड़ रुपये की कमाई की थी. लेकिन इस फिल्म के साथ एक अजीब घटना जुड़ी है. बताया जाता है कि कमल हासन और रति अग्निहोत्री की इस फिल्म को देखकर प्रेमी जोड़े आत्महत्या करने लगे थे. इस फिल्म के क्लाइमेक्स को बदलने की मांग की गई थी. आइए जानते हैं कि इस फिल्म की एंडिंग में क्या था.