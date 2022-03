अपने एक्स लवर से कभी नफरत नहीं कर पाईं टीवी की ये हसीनाएं, दर्दनाक ब्रेकअप के बाद रिश्ते को दिया दूसरा नाम These TV Stars are best Friends of their Exes: टीवी के कई हसीनाएं ऐसी हैं जो कि अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। ब्रेकअप होने के बाद इन अदाकाराओं ने अपने एक्स को बेस्टफ्रेंड बना लिया है। इस लिस्ट में कृतिका कामरा, गौहर खान, आशा नेगी, आरती सिंह, अदा खान, नारायणी शास्त्री जैसे सितारों का नाम शामिल है।