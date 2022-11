Tejasswi Prakash को छोड़ 'ब्लैक लेडी' से मिलने पहुंचे करण कुंद्रा, साथ घर खरीदते ही बदले तेवर !! Karan Kundrra-Tejasswi Prakash all dressed up to meet Black lady: टीवी सीरियल अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने हाल ही में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। जिसके बाद इस स्टार कपल की तस्वीरों ने इंटरनेट की दुनिया में हंगामा मचा दिया। देखें फोटोज।