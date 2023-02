सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ये 8 TV सितारे, आज तक नहीं लिए सात फेरे !! TV Celebs who are dating from long but not married yet: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश से लेकर हिना खान और रॉकी जायसवाल तक, इस लिस्ट में हम उन टीवी सितारों की बात कर रहे हैं जो लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मगर अभी तक इन स्टार्स ने शादी नहीं की। यहां देखें पूरी लिस्ट।