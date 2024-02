करीना-कटरीना सहित इन एक्ट्रेसेस की सास से है प्यारी बॉन्डिंग, मां-बेटी जैसे रिश्ते को देख खुश होते हैं फैंस Bollywood Actress And Their Mother in Law Relationship: बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस हैं जिनका अपनी सास के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। करीना कपूर से लेकर कटरीना कैफ की सास उन पर प्यार बरसाती नजर आती हैं।