इस एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा स्कूल का मुंह, एक्टिंग के दम पर बनी 263 करोड़ रुपये की मालकिन, फिल्मों का इंतजार करते हैं फैंस!

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्ट्रेस ने बनाई खास पहचान
बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने काफी नाम कमाया है. इस एक्ट्रेस की फिल्में रिलीज होते ही सिनेमाघर हाउसफुल हो जाते हैं. अपनी जबरदस्त एक्टिंग और खूबसूरती से फैंस को दीवाना बनाया है. इस हसीना ने ना सिर्फ खास पहचान बनाई है बल्कि तगड़ी नेटवर्थ भी बनाई है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है. लेकिन एक बार जानकर हैरानी होगी कि ये एक्ट्रेस कभी स्कूल नहीं गई है. आइए जानत हैं कि ये अभिनेत्री कौन है और स्कूल क्यों नहीं गई?
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कटरीना कैफ ने साल 2003 में शुरू किया करियर
बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने साल 2003 में अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने पहली बार फिल्म 'बूम' में काम किया किया था. कटरीना कैफ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी.
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कटरीना कैफ की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है गिनती
कटरीना कैफ डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने से निराश नहीं हुईं और करियर में आगे बढ़ती गईं. फिर एक समय आया कि कटरीना कैफ की गिनती की एंटरटेनमेंट की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है.
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कटरीना कैफ नहीं जा पाईं स्कूल
कटरीना कैफ ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बनाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटरीना कैफ बचपन में स्कूल नहीं जा पाईं और घर पर ही पढ़ाई की.
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कटरीना कैफ को कई देशों में रहना पड़ा
कटरीना कैफ की मां ब्रिटिश वकील और चैरिटी वर्कर थीं और जिसके चलते अलग-अलग देशों में रहना पड़ता था. इस कारण से कटरीना कैफ और उनके भाई-बहन घर पर होमस्कूलिंग के जरिए पढ़े हैं.
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कटरीना कैफ ने समझी कई देशों की संस्कृति
कटरीना कैफ के लिए अलग-अलग देश में रहकर पढ़ाई करना काफी फायदेमंद रहा है. उन्होंने कई देशों की भाषाओं और संस्कृतियों को समझा और ये उनके लिए काफी अच्छा रहा.
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कटरीना कैफ ने इन मूवीज में किया काम
कटरीना कैफ ने 'मैंने प्यार क्यों किया', 'पार्टनर', 'वेलकम', 'राजनीति', 'अग्निपथ', 'धूम 3', 'भारत', 'सूर्यवंशी' समेत 'टाइगर' फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों में काम किया है. इससे पता चलता है कि कटरीना कैफ का कितना जबरदस्त करियर रहा है.
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कटरीना कैफ ने विक्की कौशल से की थी शादी
कटरीना कैफ साल 2021 में विक्की कौशल के साथ शादी की थी. दोनों साल 2025 में एक बेटे के माता-पिता बने हैं. बताते चलें कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी से पहले एक-दूसरे को काफी समय तक डेट किया था. हालांकि, कपल ने अपने रिश्ते को लेकर कभी बात नहीं की.