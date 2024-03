रोहित शेट्टी के शो में आएंगे ये 10 कलाकार

These Stars Will Enter In Khatron Ke Khiladi 14: रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 की चर्चा लगातार चल रही है। इस शो की तैयारियों में मेकर्स जुटे हुए हैं। शो के लिए कई सेलेब्स को अप्रोच किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर अब तक कई सेलेब्स के नाम का खुलासा हो चुका है, जिन्हें मेकर्स खतरों के खिलाड़ी 14 में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में मुनव्वर फारूकी, एल्विश यादव से लेकर हर्षद चोपड़ा का नाम शामिल है। आइए आज हम आपको उन 10 स्टार्स का नाम बताते हैं जो इस शो में नजर आ सकते हैं।