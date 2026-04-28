Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी के शो में खतरों से खेलेंगे टीवी के ये सितारे, 4 कंटेस्टेंट्स के नाम हुए कंफर्म

रोहित शेट्टी के शो में खतरों से खेलेंगे टीवी के ये सितारे
Khatron Ke Khiladi 15 Contestants: टीवी का पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' (Khatron Ke Khiladi) सालों से लोगों का फेवरेट बना हुआ है. पिछले कुछ हफ्तों से ये शो अपने अपकमिंग सीजन यानी 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) को लेकर खबरों में बना हुआ है. चर्चा है कि, यह स्टंट बेस्ड शो जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाला है और इस बार कई बड़े टीवी सितारे रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के इस शो में खतरनाक स्टंट् का सामना करते नजर आएंगे.