Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी के शो में खतरों से खेलेंगे टीवी के ये सितारे, 4 कंटेस्टेंट्स के नाम हुए कंफर्म

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रोहित शेट्टी के शो में खतरों से खेलेंगे टीवी के ये सितारे Khatron Ke Khiladi 15 Contestants: टीवी का पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' (Khatron Ke Khiladi) सालों से लोगों का फेवरेट बना हुआ है. पिछले कुछ हफ्तों से ये शो अपने अपकमिंग सीजन यानी 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) को लेकर खबरों में बना हुआ है. चर्चा है कि, यह स्टंट बेस्ड शो जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाला है और इस बार कई बड़े टीवी सितारे रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के इस शो में खतरनाक स्टंट् का सामना करते नजर आएंगे.

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TV सितारों ने शेयर किया 'K' सिंबल वाला पोस्ट खबरों की माने तो 15वें सीजन (Khatron Ke Khiladi 15) में नए कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ कुछ पुराने खिलाड़ी भी इस बार दोबारा वापसी कर सकते हैं. कुछ सितारों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'K' वाला हिंट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद अंदाज लगाया जा रहा है कि, ये सितारे 'खतरों के खिलाड़ी 15' का हिस्सा बनने जा रहे हैं. तो चलिए उनके नाम जानते हैं.

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फरहाना भट्ट का नाम हुआ फाइनल? 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'K' वाला पोस्ट शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा, 'कब? कहां? कितने बजे? K...?'

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क्या दोबारा खतरों से खेलेंगी रुबीना दिलैक? रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) के हालिया पोस्ट से भी साफ है कि, वो भी रोहित शेट्टी के शो में एंट्री लेने वाली हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में लिखा, 'क्वीन मोड ऑन'. बता दें कि, रुबीना दिलैक इसके पहले सीजन 12 में भी नजर आ चुकी हैं.

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इस टीवी एक्टर का नाम आया सामने 'खतरों के खिलाड़ी 15' के लिए बतौर कंटेस्टेंट टीवी एक्टर करण वाही (Karan Wahi) का नाम भी सामने आया है. एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, 'KKKKKK मैं हूं तेरा करण.' बता दें कि, करण वाही सीजन 8 भी इस शो का हिस्सा रह चुके हैं.

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जैस्मिन भसीन हो सकती हैं शो का हिस्सा इस लिस्ट में सीजन 9 की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन (Jasmine Bhasin) का नाम भी सामने आया है. जैस्मिन ने अपने इंस्टा पर 'K' वाला पोस्ट करते हुए लिखा, 'कर्मा... जो करोगे वही लौटकर आएगा.'

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इन सितारों के नामों की भी है चर्चा सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेंशन नहीं आया है. चर्चा है कि, निया शर्मा, ऋषभ जायसवाल, विवियन डीसेना, ईशा मालवीय, हर्ष गुजराल, अंकित गुप्ता और गौरव खन्ना भी इस बार शो में नजर आ सकते हैं.

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