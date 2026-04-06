खुशी कपूर ने रिवीलिंग ड्रेस में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, गर्ल गैंग संग की जमकर मस्ती, फोटोज हुईं वायरल

खुशी कपूर ने दिखाई अपनी ग्लैमरस झलक
प्रोड्यूसर बोनी कपूर और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाया है. वह बतौर एक्ट्रेस कुछ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. 25 साल की खुशी कपूर ने फिल्मी गलियारों में अच्छी पहचान बना ली है. फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. खुशी कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अपनी गर्ल गैंग के साथ नजर आ रही हैं. उनकी लेटेस्ट फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इन पर फिदा हो रहे हैं.