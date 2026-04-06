खुशी कपूर ने रिवीलिंग ड्रेस में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, गर्ल गैंग संग की जमकर मस्ती, फोटोज हुईं वायरल

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खुशी कपूर ने दिखाई अपनी ग्लैमरस झलक प्रोड्यूसर बोनी कपूर और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाया है. वह बतौर एक्ट्रेस कुछ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. 25 साल की खुशी कपूर ने फिल्मी गलियारों में अच्छी पहचान बना ली है. फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. खुशी कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अपनी गर्ल गैंग के साथ नजर आ रही हैं. उनकी लेटेस्ट फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इन पर फिदा हो रहे हैं.

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खुशी कपूर की फोटोज हो रही चर्चा फिल्मी फैमिली से जुड़ी खुशी कपूर किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. इसके बाद भी उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज फैंस के दिल में जगह बनाई है. फिलहाल, खुशी कपूर की लेटेस्ट फोटोज चर्चा में बनी हुई हैं.

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खुशी कपूर ने दोस्तों संग बिताया क्वालिटी टाइम खुशी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में देखा जा सकता है कि खुशी कपूर अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं.

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खुशी कपूर ने फ्लॉन्ट किया फिगर खुशी कपूर ने बिकिनी टॉप में अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है. वह फुल मस्ती के मूड में नजर आई हैं. खुशी कपूर ने अपने दोस्तों के साथ एक से बढ़कर एक फोटोज क्लिक करवाए हैं.

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खुशी कपूर की गर्ल गैंग के साथ की तस्वीरें वायरल खुशी कपूर और उनकी गर्ल गैंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. खुशी कपूर की इन लेटेस्ट फोटोज को काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

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खुशी कपूर शेयर करती रहती हैं फोटोज खुशी कपूर के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने रिवीलिंग ड्रेस पहनकर पोज दिए हैं. खुशी कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक से बढ़कर एक फोटोज देखने को मिल जाएंगी.

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