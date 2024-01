सिद्धार्थ मल्होत्रा के 39वें बर्थडे पर कियारा आणवाणी ने किया लिपलॉक, सेलिब्रेशन के बीच खूब किया रोमांस Kiara Advani locks lip with Sidharth Malhotra on his birthday: बॉलीवुड फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। यहां देखें फोटोज।