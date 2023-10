Koffee With Karan: करण जौहर के नॉटी सवालों पर सितारों ने खोले बेडरुम सीक्रेट्स, शर्म से लाल हुए थे Akshay Kumar bollywood stars bedroom secrets revealed in Koffee With Karan: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) का चर्चित चैट शो कॉफी विद करण का नया सीजन आने वाला है। इससे पहले इस चैट शो में कई सितारे अपने बेडरूम सीक्रेट्स का खुलासा कर चुके हैं।