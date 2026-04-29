Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 7 Maha Tiwsts: सौतेला बेटा कैसे बना पोता? एकता कपूर का अब तक का सबसे बड़ा कांड

तुलसी का सौतेला बेटा कैसे बना पोता?
एकता कपूर को डेलीसोप क्वीन कहा जाता है. एकता कपूर के शोज में अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में फैंस सपने में भी नहीं सोच सकते. कई बार एकता कपूर के शोज के ट्विस्ट फैंस को रुला जाते हैं. अब Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi की कहानी में भी ऐसा होने वाला है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi की कहानी में अंश गुजराल की एंट्री होने वाली है. हाल ही में Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर करके अंश गुजराल की एंट्री का ऐलान कर दिया है. हालांकि Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में आने वाले ट्विस्ट ने सबका भेजा फ्राई करके रख दिया है.जल्द ही Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के फैंस को बड़ा सदमा लगने वाला है.