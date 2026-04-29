Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 7 Maha Tiwsts: सौतेला बेटा कैसे बना पोता? एकता कपूर का अब तक का सबसे बड़ा कांड

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तुलसी का सौतेला बेटा कैसे बना पोता? एकता कपूर को डेलीसोप क्वीन कहा जाता है. एकता कपूर के शोज में अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में फैंस सपने में भी नहीं सोच सकते. कई बार एकता कपूर के शोज के ट्विस्ट फैंस को रुला जाते हैं. अब Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi की कहानी में भी ऐसा होने वाला है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi की कहानी में अंश गुजराल की एंट्री होने वाली है. हाल ही में Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर करके अंश गुजराल की एंट्री का ऐलान कर दिया है. हालांकि Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में आने वाले ट्विस्ट ने सबका भेजा फ्राई करके रख दिया है.जल्द ही Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के फैंस को बड़ा सदमा लगने वाला है.

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एकता कपूर का अब तक का सबसे बड़ा कांड Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के प्रोमो में दिखाया गया है कि तुलसी करण को पीटने वाली है. करण के मुंह पर चांटा पड़ते ही तुलसी की मुलाकात अंश सहगल से होगी.

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'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो ने मचाया बवाल Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के प्रोमो में दिखाया गया है कि तुलसी के सामने अंश गुजराल करण को अपना पिता बता रहा है. ये बात जाकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई.

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Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में तुलसी को लगेगा सदमा तुलसी को इस बात पर यकीन ही नहीं होगा कि उनकी नजरों के सामने अंश गुजराल है. हालांकि तुलसी ये भी समझ नहीं पाएगी कि ये अच्छी खासी उम्र का ये आदमी करण को अपना पिता क्यों बता रहा है.

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क्या हो सकती है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi की कहानी Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi का प्रोमो सामने आने के बाद अब फैंस अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं. फैंस का कहना है कि अंश गुजराल की याददाश्त चली गई है और करण ने सालों पहले उसे बचाया था.

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Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के फैंस को भी लगा झटका कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में दिख रहा ये शख्स अंश गुजराल का बेटा है जिसे सच्चाई की जरा भी भनक नहीं है.

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कब खुलेगी Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में करण की पोल जल्द ही तुलसी को पता चलेगा कि किस कारण के चलते करण अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है. अंश गुजराल के आने के बाद शांति निकेतन में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.

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