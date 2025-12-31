Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: ये तो इसकी गर्लफ्रेंड... नया साल आते ही ऑनस्क्रीन बहन संग थाईलैंड भागा तुलसी का बेटा, मचा कोहराम

नया साल मनाने निकले सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के परी और ऋतिक
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में नजर आने वाले परी और ऋतिक एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि तुलसी का बेटा इस साल अपनी बहन के साथ नए साल का जश्न मनाने वाला है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इस बात का सबूत तो सोशल मीडिया की वो तस्वीरें हैं जिनको सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' स्टार अमन गांधी ने की हैं. इन तस्वीरों में वो अपनी ऑनस्क्रीन बहन और अपनी असली गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते नजर आए. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के परी और ऋतिक की ये तस्वीरें दिखाने वाले हैं.