Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: ये तो इसकी गर्लफ्रेंड... नया साल आते ही ऑनस्क्रीन बहन संग थाईलैंड भागा तुलसी का बेटा, मचा कोहराम

नया साल मनाने निकले सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के परी और ऋतिक सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में नजर आने वाले परी और ऋतिक एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि तुलसी का बेटा इस साल अपनी बहन के साथ नए साल का जश्न मनाने वाला है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इस बात का सबूत तो सोशल मीडिया की वो तस्वीरें हैं जिनको सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' स्टार अमन गांधी ने की हैं. इन तस्वीरों में वो अपनी ऑनस्क्रीन बहन और अपनी असली गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते नजर आए. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के परी और ऋतिक की ये तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

यहां वेकेश इंजॉय कर रहे हैं अमन गांधी और शगुन शर्मा सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' स्टार अमन गांधी और शगुन शर्मा को हाल ही में मालदीव्स में वेकेशन इंजॉय करते हुए देखा गया है नय साल मनाने के लिए अमन गांधी और शगुन शर्मा साथ निकले हैं.

अमन गांधी और शगुन शर्मा को लेकर फैंस कह रहे हैं ये बात अमन गांधी और शगुन शर्मा को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस अमन गांधी और शगुन शर्मा को याद दिला रहे हैं कि वो तो भाई बहन हैं.

सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं अमन गांधी और शगुन शर्मा आपको जानकर हैरानी होगी कि अमन गांधी और शगुन शर्मा काफी पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लाइमलाइट में न होने की वजह से किसी को ये बात पता नहीं चली.

अमन गांधी और शगुन शर्मा पहले ही कर चुके हैं खुलासा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के शुरू होने के बाद शगुन ने एक पॉडकास्ट में अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़ा खुलासा किया था. उ्होंने दावा किया था कि वो अमन को डेट कर रही हैं.

अमन गांधी और शगुन शर्मा ने लिया है जिंदगी का बड़ा रिस्क जब क्योंकि सास भी कभी बहू शुरू हुआ था तब अमन गांधी और शगुन शर्मा ने ये बात छिपाई थी कि वो पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ये बात छिपाकर अमन गांधी और शगुन शर्मा ने बड़ा रिस्क लिया था.

वेकेशन पर मस्ती करते दिखे अमन गांधी और शगुन शर्मा वेकेशन के दौरान अमन गांधी और शगुन शर्मा जमकर मस्ती करते नजर आए. लग रहा है कि जैसे बहुत समय बाद अमन गांधी और शगुन शर्मा को ऐसे समय बिताने की मौका मिला है.

