Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में तबाही मचाने की तैयारी में हैं एकता कपूर? जल्द ही होंगी एक साथ इतने नए किरदारों की एंट्री

अंश गुजराल का बेटा बनने के लिए इन 2 सितारों के बीच छिड़ी जंग सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की रेटिंग अचानक ही सातवें आसमान पर पहुंच गई है. ऐसे में क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मेकर्स ने कहानी को और भी दिलचस्प बनाने की तैयारी कर ली है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंश गुजराल के बेटे की एंट्री करवाने की तैयारी चल रही है. ये वही अंश गुजराल है जिसे तुलसी ने अपने हाथ से मारा था. अब अंश का बेटा बदला लेने के लिए तुलसी की जिंदगी में एंट्री करने वाला है. खबर आ रही है कि इस किरदार के लिए 2 सितारोंको अप्रोच किया गया है. चलिए ये दोनों सितारे कौन हैं.

पर्ल वी पुरी को मिला मौका तुलसी के शो में टीवी के नाग पर्ल वी पुरी की भी एंट्री हो सकती है. पर्ल वी पुरी ने बीते कई सालों से टीवी की दुनिया से दूरी बना रखी है. यही वजह है जो पर्ल वी पुरी की वापसी की खबर ने हंगामा मचा दिया है.

प्रियांक शर्मा की भी चमक सकती है किस्मत बताया जा रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मेकर्स ने प्रियांक शर्मा को अंश के बेटे के रोल के लिए अप्रोच किया है. अब भी प्रियांक शर्मा के नाम पर मुहर नहीं लगी है.

दोनों सितारों के बीच छिड़ी हुई है जंग आपको बता दें कि प्रियांक शर्मा और पर्ल वी पुरी के बीच जंग छिड़ी हुई है. प्रियांक शर्मा और पर्ल वी पुरी में से लोग एक को चुन ही नहीं पा रहे हैं. फैंस ने अबी से प्रियांक शर्मा और पर्ल वी पुरी को लेकर लड़ना शुरू कर दिया है.

तुलसी के शो में तबाही मचाने की तैयारी में हैं एकता कपूर एकता कपूर के शो में ये नया किरदार लोगों का ध्यान खींच रहा है. फैंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंश का बेटा आखिर कैसा होगा. क्या वो भी अंश की तरह ही विले निकलेगा या एक अच्छा इंसान होगा.

शो में होगी अंश गुजराल की एंट्री? अब लोग तो ये तक बोले लगे हैं कि तुलसी और मिहिर के शो में अंश गुजराल की भी एंट्री होने वाली है. अब एकता कपूर के शो में कब किसमें जान आ जाए ये तो कोई भी नहीं बता सकता.

तुलसी और मिहिर होने वाले हैं एक जल्द ही तुलसी और मिहिर एक होने वाले हैं. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर करके इस बात का खुलासा किया था. अब फैंस तुलसी और मिहिर का रोमांस देखने का इंतजार कर रहे हैं.

