Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में तबाही मचाने की तैयारी में हैं एकता कपूर? जल्द ही होंगी एक साथ इतने नए किरदारों की एंट्री

अंश गुजराल का बेटा बनने के लिए इन 2 सितारों के बीच छिड़ी जंग
सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की रेटिंग अचानक ही सातवें आसमान पर पहुंच गई है. ऐसे में क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मेकर्स ने कहानी को और भी दिलचस्प बनाने की तैयारी कर ली है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंश गुजराल के बेटे की एंट्री करवाने की तैयारी चल रही है. ये वही अंश गुजराल है जिसे तुलसी ने अपने हाथ से मारा था. अब अंश का बेटा बदला लेने के लिए तुलसी की जिंदगी में एंट्री करने वाला है. खबर आ रही है कि इस किरदार के लिए 2 सितारोंको अप्रोच किया गया है. चलिए ये दोनों सितारे कौन हैं.