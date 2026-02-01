Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रातों रात मालामाल होगी तुलसी, नॉयना के सीने पर लोटेंगे सांप

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में लगातार हंगामा मचा हुआ है. तुलसी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इस काम में परी का पहला पति भी उसकी मदद कर रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी अपा ऑर्डर लेकर निकलती है. नॉयना के कहने पर रणविजय और अंगद मिलकर तुलसी की साड़ियां खराब करने की कोशिश करते हैं. इस दौरान अजय सारी साड़ियां बदल देता है. तुलसी की साड़ियां देखकर कंपनीवाले खुश होते हैं. इसी के साथ तुलसी को 10 लाख साड़ियां बनाने का ऑर्डर मिल जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

दिन रात काम करने वाली है तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अपने ऑर्डर को पूरा करने में तुलसी खूब मेहनत करने वाली है. परी, अजय, अंगद और वृंदा भी तुलसी का साथ देने वाले हैं.

तुलसी का काम बिगाड़ेगी नॉयना तुलसी को तेजी से काम करते देखकर नॉयना का दिमाग खराब होने वाला है. नॉयना तुलसी का काम बिगाड़ने के लिए एक प्लान बनाने वाली है. इस काम के लिए नॉयना रणविजय से हाथ मिलाएगी.

रणविजय से हाथ मिलाएगी नॉयना नॉयना और रणविजय मिलकर तुलसी को रोकने वाले हैं. हालांकि इस बार भी अजय इन दोनों के रास्ते का रोड़ा बनने वाला है. नॉयना और रणविजय तुलसी का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे.

10 लाख साड़ियां बेच डालेगी तुलसी आपको जानर हैरानी होगी कि मिनटों में तुलसी के हाथ की बनी 10 लाख साड़ियां बिक जाएंगी. मार्क्ट में इन साड़ियों की जबरदस्त डिमांड होगी. ऐसे में तुलसी रातों रात अमीर हो जाएगी.

मिहिर का होने वाला है एक्सीडेंट खबर है कि आने वाले समय में मिहिर का एक बुरा एक्सीडेंट होने वाला है. एक्सीडेंट से ठीक पहले मिहिर को पता चलेगा कि उसकी कंपनी बिकने वाली है. मिहिर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा.

मिहिर का बिजनेस बचाएगी तुलसी तुलसी अपने पैसे मिहिर के बिजनेस में लगाने वाली है. इसके अलावा तुलसी बापजी और अजय से भी मदद लेने वाली है. ये सभी लोग मिलकर मिहिर को बर्बाद होने से बचाएंगे.

