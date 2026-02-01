Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रातों रात मालामाल होगी तुलसी, नॉयना के सीने पर लोटेंगे सांप

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में लगातार हंगामा मचा हुआ है. तुलसी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इस काम में परी का पहला पति भी उसकी मदद कर रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी अपा ऑर्डर लेकर निकलती है. नॉयना के कहने पर रणविजय और अंगद मिलकर तुलसी की साड़ियां खराब करने की कोशिश करते हैं. इस दौरान अजय सारी साड़ियां बदल देता है. तुलसी की साड़ियां देखकर कंपनीवाले खुश होते हैं. इसी के साथ तुलसी को 10 लाख साड़ियां बनाने का ऑर्डर मिल जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.