Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को देखकर बौखलाएगी वृंदा, नया साल आते ही लगेगा मिहिर को सदमा

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में होगा एक बड़ा खुलासा सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. वहीं मिहिर अपनी जिंदगी से हार मानकर बैठ गया है. मिहिर को लगता है कि तुलसी के बिना वो अब कुछ नहीं है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी अचानक ही मुन्नी के ऑफिस पहुंच जाती है. यहां पर तुलसी को देखकर मुन्नी इमोशनल हो जाती है. मुन्नी तुलसी से लिपटकर बहुत रोती है. वहीं ऋतिक मुन्नी से मिलने के लिए पापड़ बेलता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

मिहिर को दवाब बनाने की कोशिश करेगी नॉयना सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, तुलसी की वापसी की भनक लगते ही नॉयना एक बार फिर से मिहिर पर शिकंजा कसना शुरू कर देगी. नॉयना एक बार फिर से मिहिर से शादी करने के लिए कहेगी.

तुलसी की मदद करेगी मुन्नी मुन्नी तुलसी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाएगी. तुलसी से मुन्नी वादा करेगी कि वो उसकी मदद करेगी. इसके अलावा मु्न्नी ऋतिक से भी टकराने वाली है.

वृंदा से टकराएगी तुलसी रास्ते में तुलसी खुले रुपए मांगने के लिए एक औरत की मदद लेगी. तुलसी को पता चलेगा कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वृंदा है. वृंदा तुलसी को देखकर बहुत खुश हो जाएगी.

तुलसी को खूब खरीखोटी सुनाएगी वृंदा घर छोड़कर जाने के लिए वृंदा तुलसी को खूब खरीखोटी सुनाएगी. वृंदा तुलसी को बताएगी कि उसका भी एक घर है. वृंदा तुलसी को वापस घर आने के लिए कहेगी.

तुलसी को देखकर पागल होगा मिहिर तुलसी को देखकर मिहिर पागल हो जाएगा. उसे यकीन ही नहीं होगा कि 6 साल बाद वो तुलसी को देख रहा है. मिहिर तुलसी से मिलते ही उनका हालचाल पूछने वाले हैं.

तुलसी को घर आने के लिए कहेगा मिहिर मिहिर तुलसी को घर वापस चलने के लिए कहने वाला है. तुलसी मिहिर को अच्छे से खरीखोटी सुनाएगी. तुलसी मिहिर को याद दिलाएगी कि कैसे उसने 6 साल पहले उसे धोखा दिया था.

