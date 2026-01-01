Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को देखकर बौखलाएगी वृंदा, नया साल आते ही लगेगा मिहिर को सदमा

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में होगा एक बड़ा खुलासा
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. वहीं मिहिर अपनी जिंदगी से हार मानकर बैठ गया है. मिहिर को लगता है कि तुलसी के बिना वो अब कुछ नहीं है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी अचानक ही मुन्नी के ऑफिस पहुंच जाती है. यहां पर तुलसी को देखकर मुन्नी इमोशनल हो जाती है. मुन्नी तुलसी से लिपटकर बहुत रोती है. वहीं ऋतिक मुन्नी से मिलने के लिए पापड़ बेलता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.