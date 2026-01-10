Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: कबाब में हड्डी... आते ही नॉयना को उसकी औकात दिखाएगी तुलसी, भिगो-भिगोकर मारेगी जूते

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी ने दिखाए तेवर
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी शांति निकेतन में वापसी कर चुकी है. शांति निकेतन में आते ही तुलसी ने सबको अपने तेवर दिखाने शुरु कर दिए हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी अंगद के घर में अपना सामान पैक करती है. अपने घर को बचाने के लिए तुलसी मिहिर के पास जाती है. वहीं ऋतिक की पत्नी तुलसी को नखरे दिखाती है. मिताली तुलसी से पूछती है कि उसे आखिर किस बात का गम है जो वो पतली होती चली जा रही है. तुलसी मिताली से फालतू बात नहीं करती है. जिसके बाद तुलसी परिवार के साथ शादी में जाने की तैयारी करती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.