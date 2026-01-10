Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: कबाब में हड्डी... आते ही नॉयना को उसकी औकात दिखाएगी तुलसी, भिगो-भिगोकर मारेगी जूते

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी ने दिखाए तेवर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी शांति निकेतन में वापसी कर चुकी है. शांति निकेतन में आते ही तुलसी ने सबको अपने तेवर दिखाने शुरु कर दिए हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी अंगद के घर में अपना सामान पैक करती है. अपने घर को बचाने के लिए तुलसी मिहिर के पास जाती है. वहीं ऋतिक की पत्नी तुलसी को नखरे दिखाती है. मिताली तुलसी से पूछती है कि उसे आखिर किस बात का गम है जो वो पतली होती चली जा रही है. तुलसी मिताली से फालतू बात नहीं करती है. जिसके बाद तुलसी परिवार के साथ शादी में जाने की तैयारी करती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/8





नॉयना से टकरएगी तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, शादी में जाने से पहले नॉयना तुलसी से मुलाकात करेगी. नॉयना तुलसी से पूछेगी कि क्या वो उससे नाराज है.

3/8





नॉयना को जलील करेगी तुलसी तुलसी दावा करेगी कि नॉयना उसकी दोस्त तो क्या दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है. नॉयना से तुलसी कहेगी कि मिहिर जब उसके पास गया था उसका रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था.

Advertisement

4/8





मिहिर को आंख दिखाएगी तुलसी मिहिर कार में तुलसी से बात करने की कोशिश करेगा. तुलसी मिहिर को याद दिलाएगी कि एक कार में साथ जाना उसकी मजबूरी है लेकिन उससे कोई जबरदस्ती बात नहीं कर सकता.

5/8





तुलसी को मिलेगा उसका हक नॉयना के सामने तुलसी मिहिर की पत्नी कहलाई जाएगी. बापजी के बेटे की शादी में तुलसी मिहिर का हाथ थामकर पहुंचेगी. यहां पर बापजी तुलसी और मिहिर का स्वागत करने वाले हैं. बापजी नॉयना को कबाब में हड्डी बताएंगे.

6/8





जलभुनकर राख होगी नॉयना तुलसी के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर नॉयना का पारा हाई हो जाएगा. लोगों के सामने नॉयना बापजी से कुछ नहीं कह पाएगी. बापजी अपने घर में तुलसी और मिहिर को एक अलग कमरा रहने के लिए देंगे.

Advertisement

7/8





एक कमरे में समय बिताएंगे मिहिर और तुलसी बापजी की वजह से तुलसी और मिहिर को लंबे समय बाद एक ही कमरे में रहने का मौका मिलने वाला है. इस दौरान मिहिर तुलसी से बात करने की कोशिश करेगा. हालांकि तुलसी और मिहिर के बीच की दूरी कम नहीं होगी.

8/8



