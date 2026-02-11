Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय के हाथ की कठपुतली बनेगा अंगद, मिहिर के हाथ लगेगा बड़ा सबूत

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खुलने वाली है किसी की पोल स्टार प्लस के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अलमारी गिरने के बाद भी मिहिर पूरी तरह से ठीक है. बस उसे थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है. वहीं नॉयना मिहिर के सिर में दर्द कर रही है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, मिहिर नॉयना को खुद से दूर करने की कोशिश करता है. हालांकि नॉयना मिहिर पर हक जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है. दूसरी तरफ अंगद रणविजय से बात करता है. ऋतिक भी अकेले में मुन्नी के साथ फ्लर्ट करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.

रणविजय के साथ काम करने के लिए राजी होगा अंगद सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अंगद रणविजय के साथ काम करने के लिए राजी हो जाएगा. ये बात जानकर वृंदा अंगद से नाराज होने वाली है.

मिहिर के हाथ लगने वाला है सबूत मिहिर जल्द ही घर वापस आने वाला है. यहां पर मिहिर को एक घड़ी मिलने वाली है. मिहिर को बताया जाएगा कि ये घड़ी वहां मिली है जहां पर हादसा हुआ है. घड़ी देखते ही मिहिर चौंक जाएगा.

तुलसी को सच बताएगा मिहिर मिहिर को पता चल जाएगा कि ये घड़ी सुहास की है. सुहास की मदद से मिहिर रणविजय तक पहुंचने वाला है. रणविजय की पोल खोलने से पहले मिहिर तुलसी को सारी बात बताएगा.

मिहिर और तुलसी करेंगे रणविजय की खटिया खड़ी मिहिर और तुलसी, रणविजय को एक्सपोज करने का फैसला करने वाले हैं. जल्द ही परिवार के सामने मिहिर और तुलसी, रणविजय की पोल खोलकर रख देंगे. ऐसे में रणविजय बुरी तरह फंस जाएगा.

घर से बाहर निकाला जाएगा रणविजय मिहिर और तुलसी, रणविजय को सबक सिखाने वाले हैं. दोनों मिलकर रणविजय को कंपनी और घर से निकालने की तैयारी कर लेंगे. ऐसे में रणविजय चारों तरफ से घिर जाएगा.

शुरू होगा मुन्नी और ऋतिक का नैन मटक्का वैलेंटाइन डे के मौके पर मुन्नी और ऋतिक करीब आने वाले हैं. मुन्नी और ऋतिक को याद आएगा कि कैसे वो सालों पहले साथ रहा करते थे. मुन्नी और ऋतिक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे.

