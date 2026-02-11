Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय के हाथ की कठपुतली बनेगा अंगद, मिहिर के हाथ लगेगा बड़ा सबूत

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खुलने वाली है किसी की पोल
स्टार प्लस के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अलमारी गिरने के बाद भी मिहिर पूरी तरह से ठीक है. बस उसे थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है. वहीं नॉयना मिहिर के सिर में दर्द कर रही है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, मिहिर नॉयना को खुद से दूर करने की कोशिश करता है. हालांकि नॉयना मिहिर पर हक जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है. दूसरी तरफ अंगद रणविजय से बात करता है. ऋतिक भी अकेले में मुन्नी के साथ फ्लर्ट करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.