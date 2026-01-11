Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के आगे नाक रगड़ने को मजबूर होगी नॉयना, हाथ जोड़कर मांगेगी माफी

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आई नॉयना क शामत सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी वापस आ चुकी है. शांति निकेतन में आते ही तुलसी ने फैसला किया है कि वो मिहिर की मदद करेगी. कर्जे से पीछा छुड़ाने के लिए तुलसी पूरे परिवार के साथ बापजी के घर जाती है. बापजी का घर देखकर तुलसी के परिवार के लोग चौंक जाते हैं. यहां पर नॉयना की हरकतें बापजी को पसंद नहीं आती हैं. बापजी नॉयना पर भड़क जाते हैं. वहीं बापजी तुलसी की खूब तारीफ करते हैं. तुलसी का बापजी के घर में भव्य स्वागत होता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है.

2/8





नॉयना की लताड़ लगाएंगे बापजी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बापजी सबके सामने दावा करेंगे कि नॉयना ने उनके आंगन में लगी तुलसी का अपमा किया है. बापजी नॉयना को खूब डांटने वाले हैं.

3/8





तुलसी से माफी मांगेगी नॉयना बापजी नॉयना से माफी मांगने के लिए कहेंगे. ऐसे में नॉयना तुलसी के पेड़ के पास जाकर माफी मांगने वाली है. यहां पर तुलसी भी पेड़ के सामने खड़ी होगी. यही वजह है जो माफी मांगते हुए नॉयना का बहुत दिमाग खराब होगा.

Advertisement

4/8





तुलसी की मदद करने को राजी होंगे बापजी बापजी तुलसी से बहुत इंप्रेस होने वाले हैं. बातों ही बातों में बापजी तुलसी से एक बड़ा वादा कर डालेंगे. बापजी कहेंगे कि वो तुलसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं. ये बात सुनकर नॉयना और मिहिर को सदमा लग जाएगा.

5/8





तुलसी को भड़काएगी नॉयना बापजी का सपोर्ट मिलते ही नॉयना तुलसी को भड़काने वाली है. नॉयना तुलसी से कहेगी कि उसे बापजी से और कर्जा ले लेा चाहिए ताकि मिहिर के बिजनेस को बचाया जा सके. ये बात सुनकर तुलसी भड़क जाएगी.

6/8





नॉयना को उसकी औकात दिखाएंगे बापजी इसी बीच बापजी के लोग मिहिर और तुलसी को एक ही कमरे में रहने के लिए कहेंगे. जैसे ही नॉयना बीच में टांग अड़ाएगी वैसे ही नॉयना की बोलती बंद कर दी जाएगी.

Advertisement

7/8





मिहिर का हाथ थामेगी नॉयना अकेले में नॉयना मिहिर पर डोरे डालने की कोशिश करे वाली है. नॉयना मिहिर का हाथ थामकर बात करेगी. ऐसे में मिहिर बिना देर किए नॉयना से दूरी बनाएगी. मिहिर की ये हरकत नॉयना को चुभेगी.

8/8



