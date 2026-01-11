Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के आगे नाक रगड़ने को मजबूर होगी नॉयना, हाथ जोड़कर मांगेगी माफी

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आई नॉयना क शामत
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी वापस आ चुकी है. शांति निकेतन में आते ही तुलसी ने फैसला किया है कि वो मिहिर की मदद करेगी. कर्जे से पीछा छुड़ाने के लिए तुलसी पूरे परिवार के साथ बापजी के घर जाती है. बापजी का घर देखकर तुलसी के परिवार के लोग चौंक जाते हैं. यहां पर नॉयना की हरकतें बापजी को पसंद नहीं आती हैं. बापजी नॉयना पर भड़क जाते हैं. वहीं बापजी तुलसी की खूब तारीफ करते हैं. तुलसी का बापजी के घर में भव्य स्वागत होता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है.